Žena iz Floride, 51-godišnja Suzan Erika Avalon, uhapšena je ove sedmice pod optužbama za ubistvo drugog stepena nakon što je navodno ubila dvojicu svojih bivših muževa u razmaku od nekoliko sati.

Prema rečima šerifa okruga Manati, Riku Velsu, Avalon je uhapšena u četvrtak nakon što je ispitana u vezi sa smrću njenog prvog bivšeg muža, koji je ubijen u svojoj kući. Drugi bivši muž, koji je živeo u Tampi, takođe je pronađen mrtav, a istraga ukazuje na povezanost oba slučaja.

Istraga je započela u sredu po podne, kada je kancelarija šerifa primila poziv u vezi sa pucnjavom u naselju Heritidž Harbor.

Po dolasku na mesto nesreće, policajci su zatekli 54-godišnjeg muškarca sa dve prostrelne rane u stomaku. Iako je bio povređen, muškarac je bio pri svesti i rekao da je moguće da ga je upucala njegova bivša žena.

Maloletna ćerka svedok jednog ubistva

Prema izveštajima, muškarac je bio pogođen dok je otvarao vrata svoje kuće. Njegova 15-godišnja ćerka bila je prisutna i čula je pucnje.

Kada je pogledala kroz prozor, videla je osobu u sivoj dukserici sa maskom kako ulazi u sivi automobil makre "honda odisej" i odlazi. Muškarac je ubrzo preminuo od povreda u bolnici, a istraga se fokusirala na motiv i povezanost sa Avalon.

Sporovi oko starateljstva s prvim mužem

Kasnije je utvrđeno da je Avalon, nakon što je upucala svog prvog bivšeg muža, otišla u Tampu kako bi ubila svog drugog bivšeg muža, koji je takođe pronađen mrtav u svom domu.

Istraga je otkrila da su Avalon i njen prvi bivši muž bili u dugotrajnim sporovima oko starateljstva i alimentacije, a zvaničnici veruju da su ovi problemi mogli biti motiv za ubistva.

Policija je nastavila potragu za oružjem kojim su počinjena ubistva i analizirala vozilo kako bi prikupila dokaze.

Avalon je uhapšena i trenutno je u pritvoru.