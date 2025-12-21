Slušaj vest

Ruske snage su nagomilale "značajnu količinu pešadije" u selu Sotnicki Kozačok, u Harkovskoj oblasti, sa namerom da nastave napredovanje dublje u ukrajinsku teritoriju, ali ih je u toj nameri zaustavila ukrajinska vojska.

Ukrajinske jedinice (Granična služba i 22. mehanizovana brigada) su pomoću jedinica za bespilotne sisteme otkrile i uništile rusku jurišnu grupu, navodi se u saoptenju.

Granična služba "Striks" objavila je snimak na kojem se vidi uništavanje ruskih vojnika koji su se krili u ruševinama sela.

Prema zvaničniku lokalne administracije Viktoru Kovalenku, borbe u selu traju već nekoliko dana.

Selo je potpuno pusto, nema više stanovnika, a kako kažu Ukrajinci, situacija je teška.

(Kurir.rs/Militarnyi/P.V.)

Ne propustitePlanetaUKRAJINSKA SBU KAŽE DA JE RUSIMA POGODILA PODMORNICU OD 400 MILIONA DOLARA! Pojavio se i snimak, evo kako je izgledao trenutak eksplozije (VIDEO)
Screenshot 2025-12-15 170806.png
PlanetaRUSKI NAPAD NA ODESU PREKINUO ROMANTIČNI DEJT: Devojka u restoranu plače dok iza nje puca PVO (VIDEO)
Screenshot 2025-12-15 160145.png
PlanetaCIVILI DIŽU RUKE, MAŠU BELIM MARAMICAMA, A ONDA SLEDI MASAKR: Rusi tvrde da imaju snimak zločina ukrajinske vojske kod Pokrovska! (VIDEO)
Rusija.png
PlanetaPRVO ŠAMARANJE, PA POSTROJAVANJE: Ukrajinci objavili snimak zarobljenih ruskih vojnika, među njima i stranac (VIDEO)
Ukrajina