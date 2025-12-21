Slušaj vest

Ruske snage su nagomilale "značajnu količinu pešadije" u selu Sotnicki Kozačok, u Harkovskoj oblasti, sa namerom da nastave napredovanje dublje u ukrajinsku teritoriju, ali ih je u toj nameri zaustavila ukrajinska vojska.

Ukrajinske jedinice (Granična služba i 22. mehanizovana brigada) su pomoću jedinica za bespilotne sisteme otkrile i uništile rusku jurišnu grupu, navodi se u saoptenju.

Granična služba "Striks" objavila je snimak na kojem se vidi uništavanje ruskih vojnika koji su se krili u ruševinama sela.

Prema zvaničniku lokalne administracije Viktoru Kovalenku, borbe u selu traju već nekoliko dana.