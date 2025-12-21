Slušaj vest

Početkom 1980-ih, Debra Njutn je zgrabila svoju ćerku (3), oprostila se od muža i navodno se odvezla do svog novog posla. To je bio poslednji put da je Džozef Njutn video svoju malu Mišel — do sada!

Slučaj nestale devojčice iz Amerike srećno je završen posle više od 42 godine — Džozef Njutn je konačno ponovo video svoju ćerku Mišel, koju je otela sopstvena majka kao dete.

- Ona je uvek bila u našim srcima. Ne mogu da opišem trenutak kada sam ponovo mogao da držim svoju ćerku u naručju - rekao je otac.

Mišel nekad i sad Foto: NATIONAL CENTER FOR MISSING & EXPLOITED CHILDREN

Majka je nestala sa ćerkom 1983. godine

Datuma 2. aprila 1983. godine, 25-godišnja Debra Njutn je napustila svoj dom u Luisvilu, Kentaki. Rekla je mužu da ide u Džordžiju sa Mišel da počnu novi posao i osnuju svoj novi dom. Kada se Džozef Njutn pojavio na adresi nekoliko dana kasnije, njegove žene i deteta više nije bilo.

Godinama je Debra Njutn bila među najtraženijim beguncima FBI-ja. Ali potraga je ostala bezuspešna. Na kraju, čak je i njen otac odustao i prestao da kontaktira istražitelje. Slučaj je zatvoren 2000. godine.

Ali Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu je istrajao, digitalno ostario Mišelinu fotografiju iz detinjstva kako bi pokušao da generiše nove tragove. Njihovi napori su se isplatili — kako je izvestila kancelarija šerifa okruga Džeferson, svedoci su se javili tvrdeći da su prepoznali Debru Njutn na Floridi. Istražitelj je potvrdio informacije i, prema policiji, "potvrdio sličnost".

Njena DNK je dala definitivan odgovor: Podudarala se sa genetskim otiskom njene sestre, a Debra Njutn je napokon uhapšena.

Majka Foto: Marion County Sheriff's Office

Njena ćerka Mišel, koja je sada živela negde drugde, saznala je za ovo i kontaktirala policiju.

- Nisi ona koja misliš da jesi. Nestala si. Ti si Mišel Mari Njutn - opisala je šta je čula kad je otišla da prijavi.

Oteta ćerka pokazuje znake pomirenja

Mišel i Džozef su se od tada upoznali. Nadoknaditi sve ovo vreme je sigurno nemoguće. Ali porodica želi da iskoristi svaku sekundu. Debra će biti optužena za otmicu deteta. Ona još nije otkrila zašto je nestala sa ćerkom.

- U njihovu odbranu, moram reći da moj otac nikada nije bio nasilan... Moja majka nikada nije bila narkomanka niti užasna osoba. Radila je ono što je smatrala ispravnim. Postoji i treći deo ove priče, ali ga ne mogu ispričati - ispričala je Mišel, koja je želela da ostane pri pomirljivom tonu.