Ima 13 godina i, prvi u Italiji tako mlad, nedavno je bio smatran devojčicom, a sada je za sve, uključujući državu, adolescent i dečak.

Sve se dešava u provinciji Speciji.

Njegova sestra je primetila da razvija muške osobine i prirodno ga prepoznala kao brata, dok su roditelji priznali njegov rod kako ga on sam doživljava.

Sud u Speziji doneo je odluku o ispravci matičnog lista, što čini ovog 13-godišnjaka najmlađim u Italiji koji je završio proces promene pola, od ženskog ka muškom.

Sud je uzeo u obzir psihoterapiju, hormonske terapije i zrelu sposobnost upravljanja društvenim teškoćama, potvrđujući da je adolescent svestan nesklada između svog tela i identiteta.

Advokat ističe da je presuda istorijska i priznaje proces afirmacije identiteta. Roditelji su pokrenuli terapijske procese još 2021. godine, a pravo priznanje tranzicije može ublažiti patnje u pubertetu.

Reakcija organizacije "Pro-vita & Famiglia" bila je kritička, tvrdeći da je zakon previše popustljiv prema maloletnicima u vezi sa seksualnom tranzicijom.

(Kurir.rs/ANSA/P.V.)

