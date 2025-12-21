"MI IMAMO MILIJARDU STANOVNIKA, PUTIN 140 MILIONA - JAČI SMO OD RUSIJE" Gensek NATO ima svoju viziju zbog čega misli da je Alijansa snažnija
Nekoliko evropskih zemalja spremno je da pošalje svoje vojnike u Ukrajinu kako bi pomogle u očuvanju mira i reagovale u slučaju da Rusija prekrši potencijalni mirovni sporazum, izjavio je glavni sekretar NATO Mark Rute za nemački Bild.
On je rekao i da Rusija ima 140 miliona stanovnika, a države članice NATO milijardu stanovnika i da su zbog toga "u svakom aspektu trenutno jači" od Vladimira Putina, lidera Ruske Federacije.
Odgovarajući na pitanja novinara, Rute je istakao da se o detaljima raspoređivanja snaga ne raspravlja javno, ali je potvrdio da je više zemalja već iskazalo spremnost za slanje svojih jedinica.
Glavni sekretar NATO pojasnio je da Savez trenutno radi na strukturiranju takozvane Koalicije voljnih, što uključuje definisanje prirode raspoređivanja kopnenih, pomorskih i vazdušnih snaga. Svi ti elementi se trenutno koordiniraju, rekao je.
Pre pet dana čelnici zemalja učesnica Koalicije voljnih zvanično su izrazili spremnost za raspoređivanje snaga za podršku u Ukrajini kao deo sigurnosnih garancija nakon završetka rata.
Prema rečima portparola britanskog premijera Kira Starmera, Velika Britanija je potvrdilo spremnost za raspoređivanje snaga u Ukrajinu nakon prestanka neprijateljstava. Starmer je dodao da je plan za posleratno raspoređivanje mirovnih snaga u Ukrajini već pripremljen.
Juče je i portugalski premijer Luis Montenegro izjavio da Portugal ne isključuje raspoređivanje trupa u Ukrajinu kao deo mirovnog kontingenta, ali je naglasio da bi takav potez bio moguć tek nakon završetka rata.
Odbacivanju snage Rusije priključila se i šefica američkih obaveštajnih službi, koja je rekla da Rusija ne može ni Ukrajinu da osvoji, kamoli Evropu.
(Kurir.rs/Index/P.V.)