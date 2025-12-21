Slušaj vest

Tri sata koja je Maksim proveo vozeći se se kroz bojište u istočnoj Ukrajini delovala su kao večnost. Teško ranjen i mokar, bio je zaglavljen u maloj, oklopnoj kapsuli na točkovima bez vozača. Bio je iscrpljen, sam i užasno uplašen.

Ali nakon brojnih neuspešnih pokušaja evakuacije i 33 dana provedenih skrivajući se u ničijoj zemlji sa podvezom na nozi, znao je da je ovo njegova najbolja – i najverovatnije jedina – šansa da preživi.

Dron za evakuaciju jedini spas

Ruski dronovi napunjeni eksplozivom koji se roje desetinama kilometara oko linija fronta učinili su tradicionalne medicinske evakuacije gotovo nemogućim, pa vožnja unutar ukrajinskog oklopnog drona za evakuaciju na daljinsko upravljanje – koji su Ukrajinci nazvali „Maulka“ – brzo postaje najbolji izlaz.

„Ne vidite ništa, a idete ko zna gde“, rekao je Maksim, vojnik iz 22. mehanizovane brigade.

„Mislio sam da neću uspeti. Mislio sam da će nas (dron) udariti, ili da ćemo eksplodirati i zaglaviti se negde, a ja ću ostati tamo.“

Foto: Printscreen/Youtube/Kyiv Independent

Njegovi strahovi nisu bili iracionalni – šest bespilotnih letelica koje su prethodno poslate po njega uništeno je na putu, uključujući i jednu koja je stigla sve do njegove pozicije pre nego što su je Rusi digli u vazduh.

Medicinske evakuacije ranjenih vojnika uvek su podrazumevale ogroman rizik, a spasilačke ekipe su često bile primorane da trče, voze, voze ili lete pravo u epicentar borbi.

Ali porast dronova učinio je ove misije mnogo smrtonosnijim. Zona ubijanja, područje oko linija fronta gde su trupe najizloženije napadima, proširila se na desetine kilometara kako je domet dronova rastao.

Princip 10-1-2

Široko prihvaćeni međunarodni standard za medicinske evakuacije je isti decenijama. Definisan u vojnoj doktrini NATO-a kao „princip 10-1-2“, kaže da ranjenom vojniku treba pružiti prvu pomoć u roku od 10 minuta od povrede, dobiti odgovarajuću naprednu medicinsku negu u roku od jednog sata i biti operisan u roku od dva sata.

Ovo pravilo „zlatnog sata“ je zaslužno za spasavanje mnogih života tokom ratova u Iraku i Avganistanu, gde su snage NATO-a održavale vazdušnu nadmoć.

Ali Genadij, ukrajinski lekar koji služi u Prvom odvojenom medicinskom bataljonu, rekao je da se ove najbolje prakse brutalno prepisuju u Ukrajini.

„Nažalost, dronovi su promenili bojno polje“, rekao je.

„Nemoguće je transportovati ranjenika helikopterom do bolnice u okviru zlatnog sata. To je bio slučaj u svim prethodnim sukobima u kojima su učestvovale Sjedinjene Države (i) zemlje NATO-a, gde su to mogle sebi da priušte. Sada, u našem ratu, nažalost, to nije moguće“, rekao je za CNN.

Evakuacija žrtava vazdušnim putem nikada nije bila dobra opcija za Ukrajinu, jer je Rusija imala kontrolu nad velikim delom vazdušnog prostora zemlje od ranih dana rata. Ali Genadij je rekao da je na početku rata, pre nego što je Moskva počela da raspoređuje dronove iz vazduha, još uvek bilo moguće brzo evakuisati žrtve vozilima.

Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

„Ovo postaje mnogo ređe jer prilikom preuzimanja jedne ranjene osobe, posada za evakuaciju može i sama postati žrtva, bez obzira na to koliko je vozilo oklopljeno. Što je vozilo oklopljenije, to postaje prioritetna meta (za dronove).“ Ruska tehnologija dronova sada napreduje tako brzo da se stvarnost na terenu stalno menja, ostavljajući ukrajinsku vojsku u potrazi za rešenjima.

"Kuća ubica" pravi dronove

Srećom po Maksima i druge koji su se našli u naizgled nemogućim situacijama, neki od najboljih ukrajinskih mozgova su na tom slučaju. Akademija Trećeg armijskog korpusa, nazvana „Kuća ubica“, je srce ukrajinske najsavremenije industrije dronova.

Delom centar za istraživanje i razvoj, delom centar za obuku, ovo je jedno od mesta gde timovi inženjera, programera i vojnog osoblja stalno usavršavaju ukrajinski arsenal dronova kako bi odgovarao tačnim potrebama različitih jedinica.

Jedan od studenata je za CNN rekao da je počeo kao pešadinac u vazdušno-desantnoj brigadi, ali da se prekvalifikuje da postane pilot kopnenog drona. „Svaka jedinica sada želi bataljon VRH. Zato su me poslali ovde da studiram“, rekao je.

Većina dizajna dronova je jednostavna: točkovi i platforma sa teretnim kavezom ili oklopnom kutijom na vrhu. Moraju da izdrže sve vrste terena, kao i moguće napade. Neki su opremljeni točkovima, drugi dolaze sa gusenicama u stilu tenkova.

Foto: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Maksim, vojnik izvučen iz ničije zemlje blizu Torecka u istočnoj Ukrajini u oktobru, rekao je za CNN da je čuo eksplozije i osetio miris baruta dok je odvožen na sigurno.

Izgubio nogu

„Bilo je kao da je neko bacio eksploziv na mene iz drona. Rečeno mi je da nije pogodio mene, već negde u blizini. Nisam siguran“, rekao je. U jednom trenutku, dron za evakuaciju je naleteo na minu koja mu je oštetila prednji levi točak. „Mogao je da se kreće na tri točka, iako nije mogao da skrene levo. Ali uspeli smo.“

Razgovarao je sa CNN-om iz bolnice u Ukrajini, gde se još uvek oporavlja od pretrpljene patnje. Izgubio je nogu, ali rana od amputacije dobro zarasta i gotovo da ne oseća bol.

Stotine ovih moćnih mašina sada se raspoređuju na frontu, spasavajući živote donoseći neophodne zalihe na prednje položaje i evakuišući ranjene vojnike do medicinskih punktova.

„Dron je potrošna roba, tako da vam je potreban balans između cene i kvaliteta“, rekao je za CNN jedan od instruktora, poznat kao Stark za proizvođača oružja iz Marvelovog univerzuma, poznatijeg kao Ajronmen. Cene kopnenih dronova kreću se od 5.000 do više od 20.000 dolara po komadu.

„Oni su prioritetna meta i stalno se love. Ali prednost drona je što je manji od oklopnih (vozila), manje primetan, manje bučan i stoga ga je lakše sakriti“, dodao je.