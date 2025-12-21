Slušaj vest

Ana Taljaferi (40) ubijena je danas u Italiji, a ubica, njen dečko Fabijo di Domeniko, nakon zločina je izvršio samoubistvo.

Kako prenose italijanski mediji, tragedija se dogodila danas popodne u njenoj kući, gde je par živeo zajedno, pred očima 75-godišnje majke žene, koja je pokušala da spreči ubilački podvig muškarca. Ona je takođe povređena, ali njen život nije u opasnosti.

Ostao na mestu mrtav

Nakon što je Anu smrtno izbo nožem, muškarac se popeo na krov iste zgrade, skočio u susedno dvorište i umro na licu mesta.

Ovaj zločin potresao je lokalnu zajednicu gde je ubijena žena, koja je bila vlasnica istorijske poslastičarnice Tireno, bila dobro poznata i poštovana.

Zajednica u šoku

Niko još ne može da poveruje u ovu vest. Nije bilo nagoveštaja da bi ovako nešto moglo da se dogodi. U međuvremenu, policija je pronašla i zaplenila kuhinjski nož kojim je žena ubijena.

Gradonačelnik Kava de Tirenija, Vinčenco Servali izražio je žaljenje zbog zločine.

- Šokiran sam femicidom i samoubistvom koje se danas dogodilo u Kava de Tireniju. Ponovo užas, bol. To je masakr koji se ne završava. Svaki femicid predstavlja kolektivni neuspeh. Moje iskreno saučešće porodici žrtve, a posebno njenoj majci, koja je takođe povređena, i zajednici Kava de Tirenija - napisao je on.