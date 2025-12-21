Slušaj vest

Čuvar srebrnog posuđa zaposlen u Jelisejskoj palati u Parizu uhapšen je zbog krađe srebrnog pribora i porcelana, usred talasa krađa iz poznatih francuskih institucija.

Istražitelji su prošle nedelje uhapsili muškarca i dva navodna saučesnika. Optuženi su da su predmete ukrali iz zvanične pariske rezidencije francuskog predsednika i pokušali da ih prodaju na onlajn aukcijama kao što je Vinted.

Glavni čuvar palate upozorio je vlasti na nestale predmete, od kojih se neki smatraju predmetima nacionalne baštine. Procenjuje se da predmeti imaju ukupnu vrednost do 40.000 evra.

Većina predmeta potiče iz Sevrske manufakture u Parizu, čuvene fabrike porcelana koja je u vlasništvu francuske države od 1759. godine. Istražitelji su počeli da ispituju osoblje Jelisejske palate nakon što je osoblje fabrike prepoznalo neke od nestalih predmeta na aukcijama.

Kako je otkriven

Navodne krađe su nepoželjan bis niza pljački iz Luvra i drugih francuskih muzeja poslednjih meseci, koje su izazvale zabrinutost zbog labavih mera zaštite u kulturnim institucijama zemlje.

Uloga čuvara srebra podrazumeva skladištenje i brigu o posuđu i sličnim predmetima koje koriste predsednici, kraljevske porodice u poseti i drugi dostojanstvenici. Tužioci su rekli da su evidencije inventara koje je napravio uhapšeni čuvar ostavile utisak da je planirao buduće krađe.

Prema rečima istražitelja, muškarčev Vintidž nalog je uključivao tanjir sa pečatom "Francusko vazduhoplovstvo" i pepeljare sa oznakom "Sevrska manufaktura" – predmete koji obično nisu dostupni široj javnosti.

Rekli su da su pronašli oko 100 predmeta u njegovoj kući, vozilu i ličnom ormariću, uključujući sevrski porcelan, statuetu Renea Lalika, čaše za šampanjac Bakara i bakarne lonce.

Čuvar i njegovi navodni saučesnici pojavili su se na sudu 18. decembra, a suđenje će im biti 26. februara. Trojica su stavljeni pod sudski nadzor, zabranjen im je međusobni kontakt, zabranjeno im je pojavljivanje na aukcijskim mestima i zabranjeno im je obavljanje profesionalnih aktivnosti, izvestio je "Asošijejted pres".