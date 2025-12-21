Slušaj vest

Ukrajinska delegacija je tokom prethodna tri dana na Floridi održala niz, kako je ocenjeno, produktivnih i konstruktivnih sastanaka sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i ključnim evropskim partnerima. Razgovori su bili fokusirani na bezbednosne garancije, budući mirovni okvir i dugoročnu stabilnost Ukrajine.

Delegaciju Ukrajine predvodio je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, a u njenom sastavu bio je i načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, general-potpukovnik Andrij Hnatov. Američku stranu predstavljali su specijalni izaslanik Stiv Vitkof, Džared Kušner, kao i zvaničnik Bele kuće Džoš Gruenbaum, dok su se razgovorima pridružili i savetnici za nacionalnu bezbednost više evropskih država.

U okviru posebnog formata SAD–Ukrajina vezanih za postizanje mira sa Rusijom, delegacije su se detaljno bavile sa četiri ključna dokumenta: daljom razradom plana od 20 tačaka, usaglašavanjem stavova o multilateralnom okviru bezbednosnih garancija, definisanjem bilateralnog sporazuma o bezbednosnim garancijama između SAD i Ukrajine, kao i razvojem ekonomskog plana obnove i prosperiteta. Posebna pažnja posvećena je rokovima i redosledu narednih koraka.

Umerov je poručio da Ukrajina ostaje u potpunosti posvećena postizanju pravednog i održivog mira, naglašavajući da prioritet nije samo prekid borbi, već trajna bezbednost.

„Naš zajednički cilj je da zaustavimo ubijanje, obezbedimo garantovanu sigurnost i stvorimo uslove za oporavak, stabilnost i dugoročan prosperitet Ukrajine. Mir ne sme biti samo prekid neprijateljstava, već dostojna osnova za stabilnu budućnost“, izjavio je Umerov.

Sličnu poruku uputio je i američki izaslanik Stiv Vitkof, koji je ocenio da postoji visok stepen saglasnosti između Ukrajine, SAD i evropskih partnera o strateškom pravcu daljih koraka. On je naglasio značaj snažne transatlantske koordinacije i istakao da Vašington ostaje snažno uključen u oblikovanje bezbednosnog i političkog okvira za period posle rata.