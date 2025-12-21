Slušaj vest

U gestu koji dokazuje da se pravo spasavanje ne meri samo tokom intervencija, vatrogasac iz Botošanija i njegova supruga ponudili su šansu za dostojanstven život teškoj porodici.

Pre godinu i po dana, porodica sa sedmoro dece, bivše komšije vatrogasca, rizikovala je da ostane bez krova nad glavom nakon što ih je vlasnik iznajmljene kuće zamolio da odu.

Bez oklevanja, narednik Đorđe Kozmoliči i Bjanka otvorili su vrata kuće koju su nasledili od babe i dede, u opštini Vlasinešt. Ono što je nekada bila prazna kuća brzo se transformisalo u dom pun života i sigurnosti.

Porodični prijatelji!

Ali njihov gest nije bio ograničen samo na obezbeđivanje krova nad glavom.

Njih dvoje su postali stalna podrška za devet članova porodice, što je kulminiralo krštenjem njihovog najmlađeg deteta, kome su dali ime Kristijan.

Timski duh vatrogasaca i magija praznika doneli su dodatnu radost: Đorđe i njegove kolege iz vatrogasne stanice Saveni posetili su decu sa Deda Mrazom, donoseći hranu, odeću i poklone.

Kurir.rs

