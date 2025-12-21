Slušaj vest

Izjava ruskog predsednika Vladimira Putina o "malim svinjama" upućenim "Bajdenovim podanicima" izazvala je konfuziju na Zapadu - šta zapravo znači "podsvinki", zbog čega je Kremlj pokušao da da objašnjenje zapadnjacima.

Ranije ove nedelje, ruski predsednik uputio je oštre kritike evropskim liderima, optuživši ih da su se pretvorili u obične poslušnike Vašingtona, nazvavši ih, kako se mislilo, "malim svinjama".

Govoreći na godišnjem sastanku sa vrhom Ministarstva odbrane, Putin je tada rekao da su se evropski lideri odmah uključili u planove prethodne američke administracije, nadajući se da će profitirati od uništenja Rusije i osvetiti se za istorijske poraze.

Pažnju svetske javnosti privukao je specifičan ruski izraz koji je Putin upotrebio "podsvinki".

Dok su strani mediji, poput britanskog Gardijana i italijanske Republike ovo prevodili bukvalno kao "prasiće", Kremlj je odlučio da preseče spekulacije i objavi zvaničan prevod.

Na engleskoj verziji sajta Kremlja ovaj izraz je preveden kao "swine underlings", što u slobodnom prevodu na znači "svinjski podanici" ili "niži poslušnici", što je pogrdan izraz za potčinjene aktere koji slede tuđu politiku.