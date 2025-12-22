Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata s ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.

AP navodi da Bela kuća nastavlja sa preoblikovanjem postavke američke diplomatije u inostranstvu i to osobljem za koje se smatra da u potpunosti podržava prioritete predsednika Trampa objedinjene pod sloganom "Amerika na prvom mestu".

- Šefovi diplomatskih misija u najmanje 29 zemalja su prošle nedelje obavešteni da će im mandati isteći u januaru - kazala su američkoj agenciji dva zvaničnika Stejt departmenta koji su pristali da anonimno govore o internim kadrovskim promenama.

Navodi se da svi ambasadori o kojima je reč preuzeli funkcije za vreme administracije bivšeg predsednika Džoa Bajdena, ali su preživeli početnu čistku u prvim mesecima Trampovog drugog mandata, koja je uglavnom bila usmerena na političke imenovane diplomate.

Stiglo obaveštenje iz Vašingtona

To se promenilo prošle srede kada su i oni počeli da dobijaju obaveštenja od zvaničnika u Vašingtonu o tome da će uskoro morati da napuste funkcije.

AP navodi da dužina službe ambasadora zavisi od volje predsednika SAD, a obično ostaju na pozicijama tri do četiri godine.

- Oni koji su pogođeni ovim novim promenama neće ostati bez posla u američkoj dipolomatiji, već će se vratiti u Vašington na druge zadatke, ako žele da ih preuzmu - rekli su zvaničnici.

Stejt department je odbio da komentariše konkretan broj ili ambasadore na koje se ovo odnosi, ali je branio promene, nazivajući ih "standardnim procesom u svakoj administraciji".

U saopštenju je napomenuto da je ambasador "lični predstavnik predsednika i da je predsednikovo pravo da osigura da u tim zemljama ima pojedince koji unapređuju agendu Amerika na prvom mestu".

U kojim sve zemljama su pogođeni odlukom?

AP navodi da je Afrika kontinent koji je najviše pogođen smenama, pošto će aktuelni američki ambasadori tamo biti povučeni iz 13 zemalja: Burundija, Kameruna, Zelenortskih Ostrva, Gabona, Obale Slonovače, Madagaskara, Mauricijusa, Nigera, Nigerije, Ruande, Senegala, Somalije i Ugande.

Druga u tom smislu je Azija, sa promenama ambasadora u šest zemalja: Fidži, Laos, Maršalska Ostrva, Papua Nova Gvineja, Filipini i Vijetnam.

Navodi se da su promenama pogođene četiri zemlje u Evropi (Jermenija, Severna Makedonija, Crna Gora i Slovačka); kao i po dve na Bliskom istoku (Alžir i Egipat), Južnoj i Centralnoj Aziji (Nepal i Šri Lanka) i zapadnoj hemisferi (Gvatemala i Surinam).