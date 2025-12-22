Slušaj vest

To je saopštila portparolka Istražnog komiteta Svetlana Petrenko.

- General-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, preminuo je od posledica zadobijenih povreda - rekla je ona.

Ruski general Fanil Sarvarov ubijen u Moskvi Foto: Printscreen/Ruski istražni komitet

Prema rečima istražitelja, eksplozivna naprava postavljena ispod automobila detonirana je ujutru 22. decembra u ulici Jasenjevaja. 

U eksploziji je unutrašnjost automobila u potpunosti uništena, saopštili su ruski istražitelji.

Prema pisanju ruskih medija, u ubistvo su umešane ukrajinske obaveštajne službe. Pokrenut je postupak.

Istražitelji i forenzički stručnjaci ispituju očevice i pregledaju kamere za nadzor.

Planirana su i forenzička ispitivanja.

Ko je bio general Fanil Sarvarov?

Sarvarov je rođen 11. marta 1969. godine u Gremjačinsku. Diplomirao je na Kazanjskoj visokoj tenkovskoj komandnoj školi 1990. godine, Vojnoj akademiji oklopnih snaga 1999. godine i Vojnoj akademiji Generalštaba 2008. godine.

ruski general Fanil Sarvarov
General Fanil Sarvarov Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Učestvovao je u borbenim operacijama u osetijsko-inguškom sukobu i antiterorističkoj operaciji u Čečeniji. Služio je i u Siriji. Godine 2016. postao je načelnik Uprave za operativnu obuku Generalštaba.

Odlikovan je Ordenom za hrabrost, Ordenom "Za vojne zasluge", Medaljom Suvorova i Ordenom "Za zasluge za otadžbinu" drugog stepena.

(Kurir.rs/RIA Novosti)

Ne propustitePlaneta"RUSI SU OTELI 50 STANOVNIKA UKRAJINSKOG SELA": Ukrajinska vojska kaže da su u pitanju stariji ljudi
ruska vojska ruski tenk.jpg
PlanetaKREMLJ OBJAŠNJAVA ŠTA JE PUTIN MISLIO KADA JE REKAO DA SU EVROPSKI LIDERI "MALE SVINJE": Sada je jasno na šta je ruski lider ukazivao (VIDEO)
Vladimir Putin
Planeta"MI IMAMO MILIJARDU STANOVNIKA, PUTIN 140 MILIONA - JAČI SMO OD RUSIJE" Gensek NATO ima svoju viziju zbog čega misli da je Alijansa snažnija
nato.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) UKRAJINSKE SNAGE OBJAVILE SNIMAK LIKVIDACIJE RUSKIH VOJNIKA: Ruska jurišna grupa krila se u ruševinama sela (VIDEO)
ukrajinska vojska