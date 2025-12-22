Slušaj vest

To je saopštila portparolka Istražnog komiteta Svetlana Petrenko.

- General-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, preminuo je od posledica zadobijenih povreda - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Ruski general Fanil Sarvarov ubijen u Moskvi Foto: Printscreen/Ruski istražni komitet

Prema rečima istražitelja, eksplozivna naprava postavljena ispod automobila detonirana je ujutru 22. decembra u ulici Jasenjevaja.

U eksploziji je unutrašnjost automobila u potpunosti uništena, saopštili su ruski istražitelji.

Prema pisanju ruskih medija, u ubistvo su umešane ukrajinske obaveštajne službe. Pokrenut je postupak.

Istražitelji i forenzički stručnjaci ispituju očevice i pregledaju kamere za nadzor.

Planirana su i forenzička ispitivanja.

Ko je bio general Fanil Sarvarov?

Sarvarov je rođen 11. marta 1969. godine u Gremjačinsku. Diplomirao je na Kazanjskoj visokoj tenkovskoj komandnoj školi 1990. godine, Vojnoj akademiji oklopnih snaga 1999. godine i Vojnoj akademiji Generalštaba 2008. godine.

General Fanil Sarvarov Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Učestvovao je u borbenim operacijama u osetijsko-inguškom sukobu i antiterorističkoj operaciji u Čečeniji. Služio je i u Siriji. Godine 2016. postao je načelnik Uprave za operativnu obuku Generalštaba.

Odlikovan je Ordenom za hrabrost, Ordenom "Za vojne zasluge", Medaljom Suvorova i Ordenom "Za zasluge za otadžbinu" drugog stepena.