RUSKI GENERAL RAZNET BOMBOM U MOSKVI! Ubijen prekaljeni oficir, ratovao od Kavkaza do Sirije: Horor prizor nasred ulice, auto potpuno SPRŽEN (FOTO/VIDEO)
To je saopštila portparolka Istražnog komiteta Svetlana Petrenko.
- General-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, preminuo je od posledica zadobijenih povreda - rekla je ona.
Prema rečima istražitelja, eksplozivna naprava postavljena ispod automobila detonirana je ujutru 22. decembra u ulici Jasenjevaja.
U eksploziji je unutrašnjost automobila u potpunosti uništena, saopštili su ruski istražitelji.
Prema pisanju ruskih medija, u ubistvo su umešane ukrajinske obaveštajne službe. Pokrenut je postupak.
Istražitelji i forenzički stručnjaci ispituju očevice i pregledaju kamere za nadzor.
Planirana su i forenzička ispitivanja.
Ko je bio general Fanil Sarvarov?
Sarvarov je rođen 11. marta 1969. godine u Gremjačinsku. Diplomirao je na Kazanjskoj visokoj tenkovskoj komandnoj školi 1990. godine, Vojnoj akademiji oklopnih snaga 1999. godine i Vojnoj akademiji Generalštaba 2008. godine.
Učestvovao je u borbenim operacijama u osetijsko-inguškom sukobu i antiterorističkoj operaciji u Čečeniji. Služio je i u Siriji. Godine 2016. postao je načelnik Uprave za operativnu obuku Generalštaba.
Odlikovan je Ordenom za hrabrost, Ordenom "Za vojne zasluge", Medaljom Suvorova i Ordenom "Za zasluge za otadžbinu" drugog stepena.
