Opasnost od sumnjivih dronova ove godine je znatno porasla u Nemačkoj gde su vlasti su često nemoćne, navodi Dojče vele (DW).

Nemački međunarodni servis se pita mogu li pooštreni zakoni da reše problem?

Bio je to hitan apel policije Nirnberga: „Još jednom želimo izričito da naglasimo da je zabranjeno leteti dronovima iznad Nirnberškog božićnog vašara“, upozorila je policija 1. decembra.

Neposredno pre toga, iznad popularnog božićnog vašara u centru Nirnberga neočekivano se pojavio dron – uprkos strogoj zabrani letenja.

Dron je pripadao blogeru koji je želeo da napravi „lepše snimke iz vazduha“. Važeće propise je jednostavno ignorisao.

Dronovi ugrožavaju vazdušni saobraćaj

Ovaj slučaj se završio bez posledica, ali nije uvek tako.

Početkom oktobra dronovi su na više sati paralizovali vazdušni saobraćaj u Minhenu, a mnogi putnici su ostali zaglavljeni na aerodromu.

Dronovi se pojavljuju iznad luka, železničkih pruga i industrijskih postrojenja.

Ne zaobilaze ni vojne objekte.

Špijunaža za Rusiju često se navodi kao mogući motiv.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint polazi od pretpostavke da su ti dronovi „takođe pod kontrolom neprijateljskih sila“.

Njihovo neutralisanje je komplikovano: kreću se velikom brzinom i često brzo nestanu.

Uglavnom ostaje nepoznato ko njima upravlja.

Koraci nemačke vlade

Protiv utiska nemoći koji su vlasti povremeno ostavljale u suočavanju sa ovom hibridnom pretnjom, nemačka vlada je sada počela postepeno da deluje.

Početkom decembra, nemačka savezna policija dobila je novu specijalnu jedinicu za odbranu od dronova, opremljenu savremenom tehnologijom za njihovo neutralisanje.

Takođe se menjaju zakoni, jer dronovi do sada nisu bili adekvatno obuhvaćeni i regulisani.

U tom kontekstu Bundesver dobija više ovlašćenja: ubuduće može da deluje protiv dronova i upotrebom sile, dakle i van vojnih objekata.

Do sada za to nije postojala zakonska osnova. To će biti promenjeno novim zakonom o vazdušnoj bezbednosti.

Ograničeno delovanje Bundesvera unutar zemlje

U praksi će to biti retki slučajevi – kada policija zatraži pomoć Bundesvera kako bi se suprotstavila pretnji dronovima.

U Nemačkoj su zadaci policije i vojske strogo razdvojeni.

U slučaju vojnog napada naoružanim dronovima, nadležan je Bundesver. Ako se dron pojavi iznad aerodroma, elektrane ili minhenskog Oktoberfesta, to spada u nadležnost policije.

Policija, doduše, može da zatraži „službenu pomoć“ Bundesvera, ali samo kako bi se sprečio naročito težak incident.

Iz dobrih razloga, upotreba vojske unutar zemlje dopuštena je samo u veoma malom broju slučajeva, naglasila je socijaldemokratska ministarka pravde Štefanie Hubig.

Zajednički centar za odbranu od dronova

Odbrana od dronova je pre svega zadatak policije – policijskih organa 16 nemačkih pokrajina i savezne policije, koja je nadležna za bezbednost na aerodromima, železničkim stanicama i granicama.

Nadležnosti su podeljene, pa je potrebna dobra koordinacija.

Tu dolazi do izražaja novi „Zajednički centar za odbranu od dronova“ (GDAZ), koji je ministar unutrašnjih poslova Dobrint otvorio 17.12.2025. u Berlinu.

Od početka 2026. godine centar će 24 sata dnevno prikupljati informacije savezne policije, pokrajinskih policija, obaveštajnih službi i Bundesvera.

„Tako povećavamo brzinu i preciznost u borbi protiv hibridnih pretnji, sabotaža i ciljanih provokacija“, izjavio je ministar.

Međutim, postavlja se pitanje da li je bolja koordinacija u okviru ovakvog centra sama po sebi dovoljna.

Zeleni, koji su u Bundestagu u opoziciji, sumnjaju u to.

Oni smatraju da su jasno definisane nadležnosti neophodne kada je reč o odbrani od dronova.

„Pokrajine imaju svoje područje delovanja, a savezne institucije svoje“, opisuje trenutno stanje političarka Zelenih Irene Mihalić za DW.

Odgovornost se prebacuje sa jedne strane na drugu.

Mihalić, koja je i sama školovana policajka, ukazuje na važnu razliku između apstraktne i konkretne pretnje.

„U jednom slučaju još ima vremena za prikupljanje i procenu informacija. U drugom slučaju, za samo nekoliko minuta mora da odlučite šta da učinite protiv drona koji predstavlja veliku potencijalnu opasnost“, kaže stručnjakinja za bezbednost. „Na kraju se nešto dogodi, formira se istražna komisija i niko ne želi da preuzme odgovornost.“

Nemačka nije dobro pripremljena za slučaj opasnosti

Da li je Nemačka sa svim ovim novinama dobro pripremljena za odbranu od dronova?

Stručnjak za dronove Gerald Visel smatra da nije.

„Još smo daleko od zaista efikasne detekcije i odbrane“, kaže Visel, predsednik Evropskog udruženja za bespilotnu avijaciju UAV DACH.

Bezbednost, prema njegovom mišljenju, postoji samo ako se i donji vazdušni prostor sveobuhvatno nadzire u okviru jedinstvene situacione slike.

To trenutno nije slučaj.

„Ako nemamo jedinstvenu sliku vazdušnog prostora, ne mogu da razlikujem dobro od lošeg.

To je naš veliki problem“, rekao je Visel za DW.

Reč je o prostoru do oko 250 metara visine, u kojem lete dronovi.

Analogno gornjem vazdušnom prostoru, i donjem je potreban „sveobuhvatan radarski sistem“.

Takođe je potrebno uvesti obaveznu elektronsku identifikaciju za sve dronove, tehnički nazvanu ADS-L.

Na taj način bi se mogli identifikovati svi dronovi koji se iznenada pojavljuju i lete iznad glava velikog broja ljudi, iznad industrijskih objekata ili aerodroma.

Ograničiti privatnu upotrebu dronova

Kada dronovi lete, ne radi se uvek o špijunaži ili sabotaži.

Kupovina drona putem interneta ili u prodavnici tehnike i upravljanje njime omiljen je hobi u Nemačkoj.

Portal Statista je 2023. godine zabeležio više od 350.000 privatnih dronova.

Za korisnike važi niz propisa, ali se oni često ignorišu, što pokazuje primer sa Nirnberškim božićnim sajmom.

UAV DACH zato zahteva da se područje upotrebe hobi-dronova znatno ograniči, između ostalog na posebne piste i privatne posede, uz maksimalnu visinu od 50 metara.