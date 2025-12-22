Slušaj vest

Najmanje 16 ljudi poginulo je u udesu putničkog autobusa koji se rano jutros dogodio na glavnom indonežanskom ostrvu Javi.

Vozač autobusa u kome je bilo 34 putnika izgubio je kontrolu nad volanom, autobus je udario u betonsku ogradu pre nego što se prevrnuo na stranu, rekao je šef agencije za potragu i spasavanje.

Autobus je putovao iz glavnog indonežanskog grada Džakarte do drevnog kraljevskog grada Jogjakarte kada se prevrnuo blizu naplatne stanice kod grada Semaranga u Centralnoj Javi, rekao je on.

"U snažnom udaru nekoliko putnika je ispalo iz autobusa i zarobljeno je pod njim", dodao je šef službe.

Policija i spasilački timovi stigli su oko 40 minuta posle nesreće i izvukli tela šest putnika koji su odmah poginuli, dok je još 10 ljudi umrlo na putu za bolnicu ili u bolnici, rekao je on.

U autobuskoj nesreći u Indoneziji najmanje 16 poginulih Foto: BASARNAS / HANDOUT/BASARNAS

Očevici su rekli vlastima da je autobus išao velikom brzinom pre nego što je vozač izgubio kontrolu, rekao je šef policije Centralne Jave i dodao da se tela identifikuju u opštoj bolnici u Semarangu.

On je rekao da je vozač bio zamena i da je zadobio teške povrede, ali da je mogao da komunicira u bolnici.

Šef policije je rekao da još istražuju uzrok udesa i ispituju vozača.

(Kurir.rs/Beta-AP)

