PUTNIČKI AUTOBUS UDARIO U BETONSKU OGRADU, NAJMANJE 16 MRTVIH! Stravična nesreća na glavnom indonežanskom ostrvu Javi (FOTO, VIDEO)
Najmanje 16 ljudi poginulo je u udesu putničkog autobusa koji se rano jutros dogodio na glavnom indonežanskom ostrvu Javi.
Vozač autobusa u kome je bilo 34 putnika izgubio je kontrolu nad volanom, autobus je udario u betonsku ogradu pre nego što se prevrnuo na stranu, rekao je šef agencije za potragu i spasavanje.
Autobus je putovao iz glavnog indonežanskog grada Džakarte do drevnog kraljevskog grada Jogjakarte kada se prevrnuo blizu naplatne stanice kod grada Semaranga u Centralnoj Javi, rekao je on.
"U snažnom udaru nekoliko putnika je ispalo iz autobusa i zarobljeno je pod njim", dodao je šef službe.
Policija i spasilački timovi stigli su oko 40 minuta posle nesreće i izvukli tela šest putnika koji su odmah poginuli, dok je još 10 ljudi umrlo na putu za bolnicu ili u bolnici, rekao je on.
Očevici su rekli vlastima da je autobus išao velikom brzinom pre nego što je vozač izgubio kontrolu, rekao je šef policije Centralne Jave i dodao da se tela identifikuju u opštoj bolnici u Semarangu.
On je rekao da je vozač bio zamena i da je zadobio teške povrede, ali da je mogao da komunicira u bolnici.
Šef policije je rekao da još istražuju uzrok udesa i ispituju vozača.
(Kurir.rs/Beta-AP)