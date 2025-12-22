BOMBA EKSPLODIRALA ISPOD NJEGA, SKONČAO U NAJGORIM MUKAMA Ko je ruski general koji je ubijen u Moskvi? Šef ključnog sektora, bio na ukrajinskoj LISTI ZA ODSTREL
Prema ruskim istražiteljima, eksplozivna naprava je bila postavljena ispod vozila KIA Sorento. Navodno je detonirala kada je Sarvarov zakočio na raskrsnici, oko 7 časova ujutru.
Eksplozija je u potpunosti uništila unutrašnjost automobila, a general Sarvarov je navodno ostao zarobljen u vozilu, teško povređen. Od zadobijenih povreda je preminuo u bolnici.
Nepotvrđeni izveštaji ukazuju na to da je general zadobio višestruke rane od šrapnela i teške povrede kostiju lica.
U pitanju ukrajinski napad?
Portparolka ruskog Istražnog komiteta izjavila je da se istrage odvijaju u različitim pravcima. Između ostalog, ispituju da li je napad izvršila ukrajinska tajna služba.
Sarvarov je bio na listi ukrajinskog sajta Mirotvorac, koji Rusi često predstavljaju kao listu za odstrel.
Ko je bio Fanil Sarvarov
Sarvarov je imao 56 godina. Rođen je u Gremjačinsku, Permska oblast. Diplomirao je na Kazanjskoj visokoj vojnoj tenkovskoj školi 1990. godine. Skoro deset godina kasnije, završio je studije na Vojnoj akademiji oklopnih snaga "Maršal Sovjetskog Saveza R. J. Malinovski", a 2008. godine na Vojnoj akademiji Generalštaba Oružanih snaga Rusije.
Godinama ratovao na Kavkazu i u Siriji
Tokom službe, napredovao je kroz sve glavne vojne činove, stičući praktično iskustvo kako na terenu, tako i na komandnim i štabnim pozicijama. Značajan deo njegove službe uključivao je stvarne borbene misije.
Od 1992. do 2003. godine proveo je ukupno šest godina u zoni borbenih dejstava, direktno učestvujući u osetijsko-inguškom sukobu i antiterorističkoj operaciji u Čečeniji.
U periodu 2015-2016. organizovao je i izvršavao operacije u Sirijskoj Arapskoj Republici, gde je podržavao ruske snage u inostranstvu. 2016. godine imenovan je za načelnika Uprave za operativnu obuku Oružanih snaga Rusije.
Sarvarov je predsedničkim dekretom u maju 2024. godine unapređen u general-potpukovnika, a 2018. godine u general-majora.
Dobio je državna odlikovanja za svoju službu i ličnu hrabrost. Godine 1995. odlikovan je Ordenom za hrabrost, a 2000. godine Suvorovljevom medaljom. Godine 2003. dobio je Orden "Za zasluge za otadžbinu" 2. stepena, a 2014. godine Orden "Za vojne zasluge" i Orden "Za zasluge za otadžbinu" 1. stepena.
Odeljenje na čelu sa generalom Sarvarovim je ključno u Generalštabu. Njegove odgovornosti uključuju organizovanje tekućeg i srednjoročnog planiranja obuke Oružanih snaga, kao i pripremu preporuka za poboljšanje.
Sarvarov je nadgledao sprovođenje svih vežbi velikih razmera, uključujući i one međunarodnog formata.
Podsećanja radi, pre godinu dana, načelnik ruskih trupa za NBH zaštitu, general-potpukovnik Igor Kirilov, i njegov pomoćnik poginuli su u eksploziji skutera ostavljenog blizu ulaza u zgradu. Utvrđeno je da su teroristički napad organizovale ukrajinske obaveštajne službe. Počinilac je uhapšen.