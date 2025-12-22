Slušaj vest

Prema ruskim istražiteljima, eksplozivna naprava je bila postavljena ispod vozila KIA Sorento. Navodno je detonirala kada je Sarvarov zakočio na raskrsnici, oko 7 časova ujutru.

Eksplozija je u potpunosti uništila unutrašnjost automobila, a general Sarvarov je navodno ostao zarobljen u vozilu, teško povređen. Od zadobijenih povreda je preminuo u bolnici.

1/5 Vidi galeriju Ruski general Fanil Sarvarov ubijen u Moskvi Foto: Printscreen/Ruski istražni komitet

Nepotvrđeni izveštaji ukazuju na to da je general zadobio višestruke rane od šrapnela i teške povrede kostiju lica.

U pitanju ukrajinski napad?

Portparolka ruskog Istražnog komiteta izjavila je da se istrage odvijaju u različitim pravcima. Između ostalog, ispituju da li je napad izvršila ukrajinska tajna služba.

Na sajtu Mirotvorac već objavljeno da je Fanil Sarvarov likvidiran Foto: Printscreen/Mirotvorec

Sarvarov je bio na listi ukrajinskog sajta Mirotvorac, koji Rusi često predstavljaju kao listu za odstrel.

Ko je bio Fanil Sarvarov

Sarvarov je imao 56 godina. Rođen je u Gremjačinsku, Permska oblast. Diplomirao je na Kazanjskoj visokoj vojnoj tenkovskoj školi 1990. godine. Skoro deset godina kasnije, završio je studije na Vojnoj akademiji oklopnih snaga "Maršal Sovjetskog Saveza R. J. Malinovski", a 2008. godine na Vojnoj akademiji Generalštaba Oružanih snaga Rusije.

1/5 Vidi galeriju General Fanil Sarvarov ubijen u Moskvi Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia, Mehmet Yaren Bozgun / AFP / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

Godinama ratovao na Kavkazu i u Siriji

Tokom službe, napredovao je kroz sve glavne vojne činove, stičući praktično iskustvo kako na terenu, tako i na komandnim i štabnim pozicijama. Značajan deo njegove službe uključivao je stvarne borbene misije.

Od 1992. do 2003. godine proveo je ukupno šest godina u zoni borbenih dejstava, direktno učestvujući u osetijsko-inguškom sukobu i antiterorističkoj operaciji u Čečeniji.

U periodu 2015-2016. organizovao je i izvršavao operacije u Sirijskoj Arapskoj Republici, gde je podržavao ruske snage u inostranstvu. 2016. godine imenovan je za načelnika Uprave za operativnu obuku Oružanih snaga Rusije.

General Fanil Sarvarov Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Sarvarov je predsedničkim dekretom u maju 2024. godine unapređen u general-potpukovnika, a 2018. godine u general-majora.

Dobio je državna odlikovanja za svoju službu i ličnu hrabrost. Godine 1995. odlikovan je Ordenom za hrabrost, a 2000. godine Suvorovljevom medaljom. Godine 2003. dobio je Orden "Za zasluge za otadžbinu" 2. stepena, a 2014. godine Orden "Za vojne zasluge" i Orden "Za zasluge za otadžbinu" 1. stepena.

Odeljenje na čelu sa generalom Sarvarovim je ključno u Generalštabu. Njegove odgovornosti uključuju organizovanje tekućeg i srednjoročnog planiranja obuke Oružanih snaga, kao i pripremu preporuka za poboljšanje.

Sarvarov je nadgledao sprovođenje svih vežbi velikih razmera, uključujući i one međunarodnog formata.