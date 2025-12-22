Slušaj vest

Prema ruskim istražiteljima, eksplozivna naprava je bila postavljena ispod vozila KIA Sorento. Navodno je detonirala kada je Sarvarov zakočio na raskrsnici, oko 7 časova ujutru.

Eksplozija je u potpunosti uništila unutrašnjost automobila, a general Sarvarov je navodno ostao zarobljen u vozilu, teško povređen. Od zadobijenih povreda je preminuo u bolnici.

Ruski general Fanil Sarvarov ubijen u Moskvi Foto: Printscreen/Ruski istražni komitet

Nepotvrđeni izveštaji ukazuju na to da je general zadobio višestruke rane od šrapnela i teške povrede kostiju lica.

U pitanju ukrajinski napad?

Portparolka ruskog Istražnog komiteta izjavila je da se istrage odvijaju u različitim pravcima. Između ostalog, ispituju da li je napad izvršila ukrajinska tajna služba.

Fanil Sarvarov
Na sajtu Mirotvorac već objavljeno da je Fanil Sarvarov likvidiran Foto: Printscreen/Mirotvorec

Sarvarov je bio na listi ukrajinskog sajta Mirotvorac, koji Rusi često predstavljaju kao listu za odstrel.

Ko je bio Fanil Sarvarov

Sarvarov je imao 56 godina. Rođen je u Gremjačinsku, Permska oblast. Diplomirao je na Kazanjskoj visokoj vojnoj tenkovskoj školi 1990. godine. Skoro deset godina kasnije, završio je studije na Vojnoj akademiji oklopnih snaga "Maršal Sovjetskog Saveza R. J. Malinovski", a 2008. godine na Vojnoj akademiji Generalštaba Oružanih snaga Rusije.

General Fanil Sarvarov ubijen u Moskvi Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia, Mehmet Yaren Bozgun / AFP / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

Godinama ratovao na Kavkazu i u Siriji

Tokom službe, napredovao je kroz sve glavne vojne činove, stičući praktično iskustvo kako na terenu, tako i na komandnim i štabnim pozicijama. Značajan deo njegove službe uključivao je stvarne borbene misije.

Od 1992. do 2003. godine proveo je ukupno šest godina u zoni borbenih dejstava, direktno učestvujući u osetijsko-inguškom sukobu i antiterorističkoj operaciji u Čečeniji.

U periodu 2015-2016. organizovao je i izvršavao operacije u Sirijskoj Arapskoj Republici, gde je podržavao ruske snage u inostranstvu. 2016. godine imenovan je za načelnika Uprave za operativnu obuku Oružanih snaga Rusije.

ruski general Fanil Sarvarov
General Fanil Sarvarov Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Sarvarov je predsedničkim dekretom u maju 2024. godine unapređen u general-potpukovnika, a 2018. godine u general-majora.

Dobio je državna odlikovanja za svoju službu i ličnu hrabrost. Godine 1995. odlikovan je Ordenom za hrabrost, a 2000. godine Suvorovljevom medaljom. Godine 2003. dobio je Orden "Za zasluge za otadžbinu" 2. stepena, a 2014. godine Orden "Za vojne zasluge" i Orden "Za zasluge za otadžbinu" 1. stepena.

Odeljenje na čelu sa generalom Sarvarovim je ključno u Generalštabu. Njegove odgovornosti uključuju organizovanje tekućeg i srednjoročnog planiranja obuke Oružanih snaga, kao i pripremu preporuka za poboljšanje.

Sarvarov je nadgledao sprovođenje svih vežbi velikih razmera, uključujući i one međunarodnog formata.

Podsećanja radi, pre godinu dana, načelnik ruskih trupa za NBH zaštitu, general-potpukovnik Igor Kirilov, i njegov pomoćnik poginuli su u eksploziji skutera ostavljenog blizu ulaza u zgradu. Utvrđeno je da su teroristički napad organizovale ukrajinske obaveštajne službe. Počinilac je uhapšen.

Ne propustitePlanetaNEMAČKA CILJA RUSKE ŠPIJUNSKE DRONOVE! Nova specijalna jedinica opremljenu savremenom tehnologijom, POLICAJKA IRENA sumnja u efikasnost centra za odbranu (FOTO)
Nemačka dron
Planeta"RUSI SU OTELI 50 STANOVNIKA UKRAJINSKOG SELA": Ukrajinska vojska kaže da su u pitanju stariji ljudi
ruska vojska ruski tenk.jpg
PlanetaKREMLJ OBJAŠNJAVA ŠTA JE PUTIN MISLIO KADA JE REKAO DA SU EVROPSKI LIDERI "MALE SVINJE": Sada je jasno na šta je ruski lider ukazivao (VIDEO)
Vladimir Putin
PlanetaTRAMP IMENOVAO SPECIJALNOG IZASLANIKA ZA GRENLAND! Američki predsednik ne odustaje od velike danske aktičke teritorije bogate rudama (FOTO)
tramp.jpg