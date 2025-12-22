Slušaj vest

Nacrt zakona sadrži osam poglavlja sa 76 članova, koji pokrivaju opšte odredbe, ustanove za brigu o deci, negovatelje, pružanje usluga, mere zaštite, nadzor i upravljanje, pravnu odgovornost i dopunske odredbe. Donošenje zakona o uslugama brige o deci promovisaće i regulisati razvoj usluga brige o deci, nudeći čvrstu pravnu zaštitu za najranjiviju grupu odojčadi i dece mlađe od 3 godine.

Ovaj zakon predstavlja ključni korak u poboljšanju politika podrške rađanju, smanjenju troškova porodične nege i poboljšanju kvaliteta stanovništva. On ima veliki značaj za negovanje društva koje je pogodno za plodnost i promociju visokokvalitetnog razvoja stanovništva.

Stalni komitet 14. Nacionalnog narodnog kongresa, koji je najviše zakonodavno telo Kine, održaće svoju 19. sednicu u Pekingu od 22. do 27. decembra. Prema predloženom dnevnom redu sednice, na sednici će prvi put biti podneti nacrt zakona o uslugama brige o deci i drugi o aktivnostima i zaštiti životne sredine na Antarktiku, saopštila je novinska agencija Sinhua.