Slušaj vest

Ona se pravila da sluša devojčice koje je vrbovala, šalila se sa njima i bila je brižna.

I dok je njeno ulagivanje žrtvama odavno poznato, otkrivanje nekih dokumenata velike porote u saveznog suda na Menhetnu dolazi u trenutku dok podvodačica pokušava da se izvuče za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i rezultirajuće kazne zatvora od 20 godina.

Manevri Gilejn Maksvel su ponovo došli u centar pažnje nakon kontroverznog premeštaja u zatvorski kompleks minimalnog obezbeđenja poznat po tome što je udobniji od drugih ustanova te vrste.

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

Dokumenti o kojima je reč sadrže izveštaj policajca iz 2020. godine, gde je on rekao velikoj poroti o razgovoru sa ženom koja je rekla da ju je Džefri Epstajn zlostavljao kao maloletnicu.

Ona je rekla da su njene prve posete Epstajnovom domu, tokom kojih nije zlostavljana, bile "čudne".

- Maksvelova je sve normalizovala. Bila je kao kul, starija sestra i rekla je devojčici: "Ovo odrasli rade" - stoji u dokumentu.

Žena je takođe rekla da je videla Maksvelovu obnaženih grudi pored Epstajnovog bazena.

- Bila je malo zbunjena, ali Maksvelova se jednostavno ponašala normalno - ispričao je policajac.

Kada je Epstajn počeo seksualno da je zlostavlja, ponekad su bile prisutne i druge žene, uključujući i Gilejn Maksvel, prisetila se žena.

- Obično bi počele tako što bi jedna od devojaka masirala Epstajna... obično mu masirala stopala - rekao je policajac o iskazu.

1/8 Vidi galeriju Bil Klinton u Epstajnovim dokumentima Foto: HOGP/House Oversight Committee

- Maksvelova je zadirkivala druge devojke. Zgrabila bi devojčice za grudi i pokazivala im šta da rade.

- Trudila bi se da ne gleda u Gilejn Maksvel zato što je ona zračila tom sestrinskom energijom, pa joj je bilo čudno - rekla je policajka o iskazu ove žrtve.

- Trudila bi se da bude nevidljiva u sobi kako bi je što više ignorisali.

Tužilac je opisao da se Maksvelova ponašala "veoma opušteno, kao da je sve normalno".

Na pitanje da li joj je "energija Maksvelove" pomogla da se oseća komfornije zbog svega što se dešava, agent je odgovorio potvrdno.

Obim seksualne aktivnosti sa Epstajnom se vremenom povećavao. Tokom intervjua ove žene sa policijom, pitana je o svojim osećanjima prema Epstajnu i Maksvelovoj u to vreme.

Gilejn Maksvel i Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office

- Rekla je da se osećala voljeno. Osećala je da su joj oni kao porodica, i da je smatrala da je dužna da im bude zahvalna - rekao je agent.

Iako žrtva nije identifikovana u ovom transkriptu velike porote, iskaz o zlostavljanju usko se poklapa sa svedočenjem "Džejn" tokom suđenja Maksvelovoj. Džejn je rekla porotnicima da je Epstajn počeo da je zlostavlja kada je imala 14 godina - i da je Maksvelova ponekad bila u sobi.

Na suđenju, Džejn je rekla da bi Maksvelova ponekad dodirivala njene grudi.

- Njene ruke su bile svuda - ispričala je Džejn o jednom susretu sa Epstajnom i Maksvelovoj. Takođe je opisala grupne seksualne susrete sa njih dvoje i sa drugima.

Još jedno svedočenje agenta pred velikom porotom u vezi sa drugom žrtvom predstavlja klasičan primer "grumovanja" (najbliži srpski izraz je "pedofilsko zbližavanje"). Ime te žrtve je takođe redigovano, ali po opisu je moguće zaključiti da je u pitanju Eni Farmer. Ona je svedočila da ju je, kada je imala 16 godina, gola Maksvelova masirala na Epstajnovom ranču u Novom Meksiku.

Eni Farmer Foto: USA TODAY / ddp USA / Profimedia

- Maksvelova joj je rekla da Epstajnu masira stopala, a zatim joj je pokazala i uputila je kako da to uradi. Bilo joj je malo neprijatno, ali Maksvelova se šalila, pa je samo sledila njen primer - piše u svedočenju policajca u novoobjavljenim dokumentima.

Još jedna žrtva je rekla policajcu da su tokom odlaska u Epstajnovu kuću ona i Maksvelova razgovarale.