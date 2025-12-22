Slušaj vest

Američki senator Lindzi Grejem izjavio je da bi Vašington trebalo da dramatično pojača pritisak na Moskvu – uključujući i snabdevanje Kijeva krstarećim raketama Tomahavk – ako ruski predsednik Vladimir Putin odbije da prihvati dogovoreno rešenje za kraj rata u Ukrajini.

- Ako (Putin) ovog puta kaže ne, evo šta se nadam da će predsednik (SAD Donald) Tramp da uradi: Da potpiše zakon koji sam predložio sa 85 kosponzora i uvede carine zemljama poput Kine koje kupuju jeftinu rusku naftu. Da učini Rusiju državnim sponzorom terorizma zbog otmice 20.000 ukrajinske dece. I što je najvažnije, da zapleni brodove koji prevoze rusku naftu koja podlaže sankcijama, kao što to radite u Venecueli - rekao je Grejem za NBC njuz.

On je poručio šta bi, po njemu trebalo da bude još odlučniji korak.

- Ako Putin kaže ne, moramo dramatično da promenimo igru, uključujući davanje raketa Tomahavk Ukrajini da gađaju fabrike dronova i raketa koje postoje u Rusiji. Bacio bih sve karte na to ako Putin kaže ne“, dodao je.

Grejem je tvrdio da trenutni diplomatski napori rizikuju da omoguće Moskvi da ostvari dalje dobitke pod maskom pregovora.

- Nastavljamo na uključivanju Rusije (u pregovore)... a on (Putin) odbija sve naše napore - rekao je Grejem, dodajući da će Putin "nastaviti da osvaja Donbas silom dok ne povećamo pritisak".

Kijev indipendent navodi da je Grejemova jučerašnja izjava usledila nakon što su ukrajinski i američki zvaničnici završili novu rundu razgovora na Floridi u nedelju, u okviru napora Vašingtona na finaliziciji nacrta mirovnog sporazuma.

Sastanak je usledio nakon ukrajinsko-američkih pregovora održanih 19. decembra i američko-ruskih razgovora 20. decembra u Majamiju.

Rustem Umerov, sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu koji je predvodio delegaciju Kijeva, rekao je da su razgovori s američkim i evropskim predstavnicima bili konstruktivni.

- Tokom protekla tri dana na Floridi, ukrajinska delegacija je održala niz produktivnih i konstruktivnih sastanaka s američkim i evropskim partnerima. ... Ukrajina ostaje potpuno posvećena postizanju pravednog i održivog mira - naveo je Umerov.

Razgovori su se fokusirali na revidirani mirovni plan od 20 tačaka, moguće bezbednosne garancije za Ukrajinu i dugoročne mere ekonomskog razvoja.

- Naš pristup je da sve mora biti izvodljivo, svaka ključna mera za mir, bezbednost i obnovu - rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u posebnoj izjavi nakon razgovora sa Umerovim.

Ukrajinski medij navodi da bi Grejemovi komentari potencijalno mogli da ožive debatu koja je pokrenuta ranije ove jeseni.

Podseća se da je Tramp 2. novembra rekao da ne planira da isporuči Ukrajini rakete dugog dometa Tomahavk.

- Ne, ne baš... stvari mogu da se promene, ali u ovom trenutku ne (planiram to) - kazao tada Tramp.

Pentagon je naznačio da ima dovoljno zaliha ako se donese politička odluka o transferu oružja.

