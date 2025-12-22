Slušaj vest

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar saopštila je danas da će parlamentarne izbore raspisati za 22. mart 2026.

Odluku o raspisivanju izbora predsednica će potpisati početkom januara, nakon čega će, prema planu, 12. januara početi i izborne aktivnosti, prenela je Radiotelevizija Slovenije.

Pirc Musar je u oktobru najavila da će parlamentarni izbori biti održani u martu, a na konsultacijama s predstavnicima parlamentarnih stranaka tada su kao mogući datumi spomenute poslednje tri nedelje u martu, odnosno na 15, 22. ili 29. mart.

Kako je sada saopštila, odlučila je da izbore raspiše za 22. mart 2026. godine.

Nataša Pirc Musar Foto: Profimedia

Zakon propisuje da se redovni izbori mogu raspisati najviše 135 dana i najmanje 75 dana pre isteka četiri godine od prve sednice odlazećeg saziva Državnog zbora.

Konstitutivna sednica aktuelnog saziva parlamenta održana je 13. maja 2022. godine.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne sme proteći više od 90 niti manje od 60 dana. Poslednji parlamentarni izbori, koji su prvi put posle 2008. godine bili redovni, održani su 24. aprila 2022. godine.