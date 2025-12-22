Slušaj vest

Evropska komisija uspešno je premestila kompletnu termoelektranu iz Litvanije u Ukrajinu, čime je završila svoju do sada najveću koordinisanu logističku operaciju.

Preseljena termoelektrana snabdevaće strujom milion Ukrajinaca.

Energetska infrastruktura Ukrajine je u nekim delovima zemlje ozbiljno oštećena zbog ratnih dejstava.

Operacija prebacivanja trajala je gotovo godinu dana i podrazumevala je 149 isporuka opreme, uključujući velike transformatore i statore od po 172 tone. Sprovedena je uz podršku Agencije za strateške rezerve poljske vlade, saopštila je danas Evropska komisija.

Evropska komesarka za jednakost, spremnost i upravljanje krizama Hađa Labib rekla je da isporuka elektrane pokazuje evropsku solidarnost i zahvalila Litvaniji, Poljskoj, Rumuniji i svim partnerima koji su doprineli uspehu operacije.

"To je snažna demonstracija nepokolebljive posvećenosti EU otpornosti Ukrajine", istakla je Labib i dodala da će preseljena termoelektrana obezbediti svetlo i grejanje za ljude koji se suočavaju sa četvrtom ratnom zimom.

Preseljenje termoelektrane deo je sveobuhvatnog odgovora EU na agresiju Rusije na Ukrajinu koji koordiniše Mehanizam EU za civilnu zaštitu.

Dosadašnjom podrškom ukrajinskom energetskom sektoru EU je pomogla da se zadovolje potrebe za strujom za, kako se procenjuje, devet miliona ljudi, uključujući isporuku 9.500 generatora i 7.200 transformatora preko Mehanizma.

Ukupno je Komisija do sada odvojila više od 1,2 milijarde evra za programe humanitarne pomoći u Ukrajini i isporučila 160.000 tona pomoći.

Kroz Mehanizam Ukrajini pružaju pomoć svih 27 članica EU i šest zemalja učesnica, uključujući Srbiju.

EU je takođe koordinisala medicinsku evakuaciju više od 4.700 ukrajinskih pacijenata na lečenje u bolnice u 22 zemlje.