Ukrajinski partizani zapalili su dva ruska lovca Su-30 tokom operacije izvedene u noći 21. decembra u ruskoj oblasti Lipeck, saopštila je 22. decembra ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR).

Napad je bio usmeren na aerodrom u blizini grada Lipecka, oko 340 kilometara od ukrajinske granice, a tom prilikom su se zapalila dva vojna aviona.

HUR je prvobitno izvestio da su u napadu oštećeni jedan Su-30 i jedan Su-27, ali je kasnije pojasnio da su u pitanju bila dva aviona Su-30.

Operacija je uspela nakon pažljivog proučavanja patrolnih ruta i rasporeda straže, što je omogućilo operativcu da se neprimećeno uvuče u vojni objekat, napadne ruske borbene avione u hangaru i napusti aerodrom bez da bude otkriven.

Planiranje operacije trajalo je dve nedelje, a izveo ju je "predstavnik pokreta otpora" protiv ruske vlade, navodi HUR.

HUR je procenio da vrednost onesposobljenih aviona iznosi i do 100 miliona dolara.

Su-27 je ruski lovac sa dva motora, projektovan za ostvarivanje vazdušne nadmoći, dok je Su-30 dvoseda, višenamenska varijanta sa većim dometom i unapređenom avionikom za vazduh-vazduh i vazduh-zemlja misije.