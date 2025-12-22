Slušaj vest

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.

"Rusi zaista žele teritorijalnu kontrolu nad Donjeckom oblasti. Ukrajinci to, razumljivo, vide kao veliki bezbednosni problem, iako privatno priznaju da će na kraju verovatno izgubiti Donjeck - ali, znate, na kraju: to može biti za 12 meseci, može biti i kasnije. Tako da je to teritorijalno ustupanje značajna prepreka u pregovorima - to strašno teritorijalno ustupanje, moram da naglasim", rekao je Vens.

Dodao je da postoje i "nešto manja, ali i dalje važna pitanja".

"Ko kontroliše nuklearnu elektranu Zaporožje? Da li može biti pod zajedničkom kontrolom? Da li mora da je kontroliše jedna ili više strana? Šta će se na kraju desiti sa etničkim Rusima koji su još u Ukrajini? A šta sa etničkim Ukrajincima koji su i dalje u Rusiji? Sa Ukrajincima koji se trenutno nalaze na ruski okupiranim teritorijama, ali žele da žive u Ukrajini? Kako to omogućiti? I mnogi Rusi postavljaju slična pitanja. A tu je, naravno, i pitanje obnove", naveo je Vens.

Vens je rekao da nema problem sa tim da detalji pregovora dospevaju u javnost i da veruje da sve strane učestvuju u razgovorima "u dobroj veri", ali je naglasio da ne može sa sigurnošću da kaže da će mir biti postignut.

(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)

