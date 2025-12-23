Slušaj vest

Lideri Danske i njene velike poluautonomne teritorije Grenlanda naglasili su danas da SAD neće preuzeti Grenland i zatražili poštovanje svog teritorijalnog integriteta posle objave američkog predsednika Donalda Trampa da je imenovao specijalnog izaslanika za tu oblast.

Tramp je juče objavio da imenjuje guvernera američke savezne države Luizijane Džefa Landrija za specijalnog izaslanika za Grenland, danske poluautonomne teritorije za koju je ranije rekao da SAD treba da je preuzmu. Tramp je u objavi imenovanja rekao da Landri razume koliko je Grenland neophodan za nacionalnu bezbednost SAD.

Trampova objava podstakla je novo rasplamsavanje teznija oko interesa Vašingtona za tu teritoriju Danske, američke saveznice u NATO.

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen izjavio je danas da njegova zemlja insistra da svi, uključujući i SAD, moraju da poštuju teritorijalni integritet kraljevine Danske. On je u izjavi za dansku televiziju rekao da planira da oko ovog pitanja pozove na razgovor američkog ambasadora u Danskoj.

Zatim su premijeri Danske i Grenlanda zatražili u zajedničkom saopštenju poštovanje svojih granica.

"Već smo jasno to rekli ranije i sada kažemo ponovo - ne možete anektirati druge zemlje. Čak i sa argumentom o međunarodnoj bezbednosti ", izjavili su premijerka Danske Mete Fredriksen i njen grenlandski kolega Jens-Frederik Nilsen u zajedničkkom saopštenju i dodali da su u pitanju "osnovni principi".

"Grenland pripada Grenlađanima"

"Grenland pripada Grenlanđanima, i SAD ne treba da preuzme Grenland. Očekujemo poštovanje za naš zajednički teritorijalni integritet", rečeno je.

Tramp je više puta na početku svog drugog mandata pozivao na to da SAD preuzmu nadležnost nad Grenlandom i nije isključio vojnu silu za preuzimanje kontrole nad tim strateški lociranim arktičkim ostrvom bogatom mineralima.

U martu je američki potpredsednik Džej Di Vens posetio udaljenu američku vojnu bazu na Grenlandu i optužio Dansku da nedovoljno investira u tu teritoriju.

Ranije ovog meseca danska vojna obaveštajna služba napisala je u godišnjem izveštaju da SAD koriste svoju ekonomsku moć da nametnu svoju volju i prete vojnom silom, kako prijateljima, tako i neprijateljima.

Danska je članica EU kao i NATO.

Portparol Evropske komisije Anvar El Anun rekao je danas novinarima u Briselu da nije na njemu da komentariše američke odluke. On je ipak istakao da je stav bloka da je "očuvanje teritorijalnog integriteta kraljevine Danske, njenog suvereniteta i nepovredivosti njenih granica od suštinske važnosti za Evropsku uniju".