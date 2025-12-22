Uhapšeni Mehmet Goren uhapšen na granici Avganistana i Pakistana deportovan je u Tursku
OZBILJNO HAPŠENJE
TURSKOJ PREBAČEN VISOKO RANGIRANI ČLAN ISLAMSKE DRŽAVE! Uhvaćen na granici Pakistana i Avganistana, evo za šta se tereti
Turska obaveštajna služba uhapsila je visoko rangiranog člana terorističke grupe Islamska država, i time sprečila navodne planirane samoubilačke napade.
Turska državna novinska agencija Anadolija prenela je da je uhapšeni Mehmet Goren uhapšen na granici Avganistana i Pakistana i da je deportovan u Tursku.
Još uvek nije poznato da li su u ovoj operaciji učestvovali i Pakstan i Avganistan.
Anadolija dodaje da je Goren turski državljanin kao i da se uzdigao u hijerarhiji Islamske države, a da je dobio zadatke da koordiniše planirane samoubilačke bombaške napade u Turskoj, Pakistanu, Avganistanu i Evropi.
(Kurir.rs/Beta)
