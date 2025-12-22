Slušaj vest

Turska obaveštajna služba uhapsila je visoko rangiranog člana terorističke grupe Islamska država, i time sprečila navodne planirane samoubilačke napade.

Turska državna novinska agencija Anadolija prenela je da je uhapšeni Mehmet Goren uhapšen na granici Avganistana i Pakistana i da je deportovan u Tursku.

Još uvek nije poznato da li su u ovoj operaciji učestvovali i Pakstan i Avganistan.

Anadolija dodaje da je Goren turski državljanin kao i da se uzdigao u hijerarhiji Islamske države, a da je dobio zadatke da koordiniše planirane samoubilačke bombaške napade u Turskoj, Pakistanu, Avganistanu i Evropi.

(Kurir.rs/Beta)

