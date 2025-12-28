Slušaj vest

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je prvi set dugo iščekivanih dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Spisi, koji sadrže fotografije, video zapise i istražne materijale, objavljeni su nakon što je Kongres doneo zakon kojim se nalaže njihova potpuna objava.

Iako su objavljene hiljade stranica, mnogi dokumenti, uključujući policijske izjave i izveštaji iz istrage ili su dosta izmenjeni ili su skroz potpuno tajni.

O ovoj temi govorio je heraldičar Ljubodrag Grujić na Kurir televiziji:

Ljubodrag Grujić Foto: Kurir Televizija

- Neki fajlovi su objavljeni, neki su odmah i povučeni na intervencije razne, imamo tipično predstavljenje odijuma mržnje zapada prema zakulusnim igrama, uglavnom zbog njihovog protestantizma, koji traži da se sve stvari rade javno. Epstajn njih ubada u bolno mesto jer je tako dobro razgranao svoj posao. To je jedna ogromna mreža. Imena koja su bila tamo su začuđujuća. Tu je i jedan univerzitetski profesor Čomski u kog smo se svi decenijama u Srbiji kleli, sada vidite njega da sedi u avionu sa Džefrijem. Kakav je moralni, psihološki identitet ličnosti koji prihvate da sednu u privatan avion sa tim čovekom?

Grujić postavlja pitanje zbog čega su uticajni ljudi, i pored svog dostignuća morali da se priključe Epštajnu, kad su već legendarno poznati:

- Gde je granica uticaja nekog čoveka i gde je granica za moći? Mi pričamo o tome da neki ljudi žele da uvećaju svoju moć. Meni je fascinantno koliko je svakom igraču ovde jasno da primat drži Amerika i američko društvo. Oni igraju sa strane. To je britanska kraljevska porodica koja je vladala četvrtinom zemaljske kugle. Mislim da više ne čuvaju radnje od očiju javnosti - kaže Grujin i dodaje:

- Sadašnji kralj Čarls je aktivno sam započinjao tračeve jer je znao da će da vrti spin u javnosti. Možda nam je baš ovo sa Epstajnom način da skrenemo misli sa nečeg drugog. Počinjem da se plašim da tim ljudima sa Epstajnovog ostrva ovo pogoduje, njihovoj slavi. Stanje je takvo da se samo priča o vama, a nebitno je šta. Vi mislite o njima, i to je već njihova pobeda automatski.

Donald Tramp i Džefri Epstajn Foto: spatuletail/Shutterstock, screenshot YT/WatchMojo

Povezanost sa Donaldom Trampom

Žrtva u podnesku ne iznosi nikakve optužbe direktno protiv Trampa, a ni druge Epstajnove žrtve ga nisu optuživale. Tramp je ranije izjavio da je bio Epstajnov prijatelj godinama, ali da su se posvađali oko 2004. i da je dosledno negirao bilo kakvu povezanost s njegovim zločinima.

Zanimljivo je da je Trampov izborni štab na društvenim mrežama umesto toga objavljivao fotografije Bila Klintona iz novih spisa. Grujić ističe da je Tramp u problemu zbog svojih glasača:

- Donald Tramp je u problemu od ljudi koji ga već sada mrze, a kod njegovog biračkog tela mi se čini da je maksimum trećina ugrožena ovim jer Amerikanci koji su glasali za njega su vrlo desničarski raspoloženi. Sve što se događa njih ne interesuje koliko im treba američki prestiž.

Ključni Epstajnovi fajlovi objavljeni ovog meseca:

3. decembar: Unutar Epstajnovog brloga: potresni video-snimci i fotografije kuće sa privatnog ostrva;

12. decembar: Eksplozivna objava Epstajnovih fotografija prikazuje Trampa, Klintona i bivšeg princa Endrua;

18. decembar: Novi Epstajnovi fajlovi otkrivaju odvratne fotografije žena sa gnusnim porukama o Loliti ispisanim po njihovim telima.

