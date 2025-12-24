Slušaj vest

Uporedo sa prebrojavanjem oborenih dronova sa obe strane i vestima o stanju na bojištu, teku i pregovori o zaustavljanju rata u Ukrajini.

Ovog vikenda se razgovaralo se u Majamiju, prvenstveno izmedju pregovarača SAD i Ukrajine, a onda su amerikanci razgovarali i sa ruskim predstavnikom. Za sada javnost više razume šta se dešava u ratu, nego u pregovorima o miru.

O ovoj temi govorili su gosti Pulsa Srbije na Kurir televiziji: Nenad Vuković ispred Društva lobista Srbije, Branimir Đokić spoljnopolitički analitičar i Mihailo Savić, analitičar za međunarodne odnose.

General-potpukovnik ruske vojske Fanil Sarvarov poginuo je u eksploziji bombe u Moskvi. Prema pisanju ruskih medija, u ubistvo su umešane ukrajinske obaveštajne službe, Savić kaže da je više puta postojao primer ovakvih dešavanja, pogotovo sa eksplodiranjema utomobila:

- To ne znači da se i Ukrajini nešto slično ne dešava. Ne znamo šta se tačno dogodilo ali znamo da ovaj rat nema granice. Međutim, što se tiče pregovora, nema potrebe da budemo zbunjeni, možemo apsolutno da zaključimo da su pregovori neuspešni i da od njih ništa neće biti. Oni su retorički neki znak za javnost da se bar priča o nekom razgovoru. To nešto signalizuje, ali mir sigurno ne možemo da očekujemo - kaže Savić i dodaje:

- Primarno zbog uslova jedne i druge strane koji su različiti. Prošlo je godinu dana od kada je Tramp došao na vlast, svaki analitičar je znao da on neće imati šanse da završi ovaj rat. Jednostavno nije sposoban za to. Oko njega se takmiče ko će koliko novca da mu da: da li izraelski, da li energetski lobi. Kada stotine miliona utiču na predsednika, sve je jasno. Ratovi se završavaju na najblamatniji mogući način i mislim da će sada tako i biti.

Plan Evropske unije

Vuković kaže da u interesu Ukrajine nije da se ovaj rat produžava i zbog stanja na frontu, ekonomije i promenjen epolitičke situacije u svetu:

- Sada imamo paradoks, a to je da je Zelenski spremniji na neku vrstu popuštanja sa određenim zakašnjenjem, nego što je to Evropska unija. Sada vidimo i Makrona koji kaže da se sa Putinom mora ponovo razgovarati a bio je jedno vreme isključiv. Evropska unija čini da se ovi pregovori uspore, obesmisle i na taj način daju Ukrajini neku mogućnost - kaže Vuković i dodaje:

- Obećali su dosta veliki zajam Ukrajini i to je jedina psihološka podrška koju je Ukrajina dobila. Zelenskog su potresle korupcionaške afere a čak su i Rusi spremni za neku vrstu primirja. Bezbednosne garancije i ekonomska obnova su se iskristalisale i oko toga su se pregovori vrteli. Iskristalile su se dve tri strvari koje su ključne.

Đokić ističe da Ukrajini sada ne trebaju izbori ali oni rakođe ništa i ne bi doneli državi:

- Bivši načelnik generalštaba je jedan od izbora i on je još ekstremniji od Zelenskog. Ne znam zašto ljudi personaliuju stvari, sve bi se isto odvilo i da nije imalo Zelenskog. Ne mislim da Evropa želi da sabotira mirovni sporazum, samo mislim da oni hoće sporazum koji će biti trajan. A garancija bezbednosti može biti ako Amerikanci budu posrednici.

Namerno ćutanje

U razgovorima su učestvovali specijalni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, i američka delegacija koju su predvodili Stiv Vitkof, specijalni izaslanik predsednika Donalda Trampa, i Džared Kušner, Trampov zet.

Novinarima nije bio dozvoljen pristup, nije izdato zajedničko saopštenje, a zvaničnici su odbili da odmah pruže informacije o sadržaju razgovora - što predstavlja namernu tišinu koja naglašava oprezan ton susreta.

Izvori upoznati sa razmenama navode da je stav SAD bio odlučan, ali uzdržan.

Pritisak iz Kijeva

Sastanci u Majamiju održani su u trenutku kada je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski javno pozvao Vašington da pojača pritisak na Moskvu, upozoravajući da Kremlj koristi diplomatiju kako bi kupio vreme dok nastavlja vojnu kampanju.

Dan ranije, Putin je poručio da će nastaviti ofanzivu, iako je izneo ideju o pauzi oko napada kako bi Ukrajina održala izbore - predlog koji je Zelenski brzo odbacio.

