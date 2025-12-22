Slušaj vest

Varšava je postala prvi grad na svetu koji je u potpunosti pokriven integrisanim sistemom protivvazdušne odbrane zasnovanim na američkim sistemima "Patriot".

Ovo sledi nakon dostizanja pune operativne spremnosti prve poljske Patriot divizije, koja je integrisana sa radarskim stanicama i Integrisanim sistemom borbenog komandovanja (IBCS).

Prema rečima ministra odbrane Vladislava Kosinjaka-Kamiša, novi sistem omogućava Poljskoj da presreće balističke i krstareće rakete, kao i da se suprotstavi neprijateljskim avionima.

Američki ambasador je istakao da je Varšava prvi grad na svetu sa potpuno operativnim "Patriot" sistemom u kombinaciji sa jedinstvenim IBCS komandnim centrom. Dodao je da čak ni u SAD sistem ovakvih razmera još nije raspoređen.

Poljska je postala prva zemlja posle SAD koja je dobila pristup IBCS sistemu. U budućnosti će on biti integrisan i sa lovcima F-35, kao i sa protivvazdušnim sistemom kratkog dometa Narev.

U periodu između 2027. i 2029. godine Poljska će dobiti još šest "Patriot" baterija. Ukupno će Oružane snage Poljske raspolagati sa osam Patriot baterija raspoređenih u različitim delovima zemlje.

(Kurir.rs/Visegrad24/P.V.)

