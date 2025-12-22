Slušaj vest

Visoki ruski general ubijen je u Moskvi kada je eksplodirala bomba postavljena ispod njegovog automobila, potvrdili su ruski inspektori. General-pukovnik Fanil Sarvarov (56) bio je na čelu Uprave za operativnu obuku ruske vojske i učestvovao je u ratu u Ukrajini. Ovo je treći atentat na visokog ruskog generala u poslednjih godinu dana, preneo je Vašington post.

Detalji napada i istraga

Ruski Istražni komitet saopštio je da je general-pukovnik Fanil Sarvarov preminuo od zadobijenih povreda. Fotografije sa mesta događaja koje su objavili istražitelji prikazuju oštećen beli automobil na parkingu u Moskvi. Veliki delovi karoserije nedostaju, vozačevo sedište je krvavo, a krhotine su razbacane unaokolo. Na fotografijama se vide i teško naoružani pripadnici snaga bezbednosti koji obezbeđuju područje.

Istražni komitet je potvrdio da je Sarvarov učestvovao u ratu u Ukrajini, ali nisu izneli dodatne detalje. Prema državnoj novinskoj agenciji TASS, Sarvarovljeva vojna karijera uključivala je službu u Siriji 2015. i 2016. godine, kao i borbe protiv pobunjenika u Čečeniji tokom devedesetih. Na svoju poslednju dužnost unapređen je 2016. godine.

Tužilaštvo je pokrenulo krivičnu istragu i pretražuje mesto događaja u potrazi za forenzičkim dokazima.

„Istraga razmatra različite verzije ubistva. Jedna od njih uključuje moguću organizaciju zločina od strane ukrajinskih specijalnih službi“, izjavila je Svetlana Petrenko, portparolka Istražnog komiteta. Portparol ukrajinske bezbednosne službe (SBU) nije bio dostupan za komentar, dok ni ukrajinska vojna obaveštajna služba (GUR) nije odgovorila na upit.

Ko je ubijeni general?

Kako pišu RIA Novosti, Sarvarov je rođen 11. marta 1969. godine u Gremjačinsku. Završio je Višu tenkovsku komandnu školu, Vojnu akademiju oklopnih snaga 1999. godine i Vojnu akademiju Generalštaba 2008. godine.

Foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije/Ruski istražni komitet

Učestvovao je u borbenim operacijama u Gruziji i Čečeniji, kao i u misijama u Siriji. Godine 2016. postao je načelnik Uprave za operativnu obuku Generalštaba. Odlikovan je Ordenom za hrabrost, Ordenom za vojne zasluge, Suvorovljevom medaljom i Ordenom zasluga za otadžbinu drugog stepena.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je ruski predsednik Vladimir Putin odmah obavešten o Sarvarovljevoj smrti, dodajući da je to strašna stvar i da će Moskva istražiti slučaj.

Niz atentata na ruske generale

Smrt Sarvarova dogodila se gotovo tačno godinu dana nakon što je u sličnoj eksploziji u Moskvi ubijen general-pukovnik Igor Kirilov. On je stradao od eksplozivne naprave pričvršćene za skuter dok je izlazio iz stambene zgrade.

Odgovornost za taj napad preuzeo je SBU. U aprilu je još jedan ruski general, Jaroslav Moskalik, ubijen u eksploziji automobila u predgrađu Moskve. Ruski istražitelji su tada saopštili da je bio pod nadzorom pre napada i za umešanost optužili ukrajinske tajne službe.

Ubistvo se dogodilo u trenutku kada traju pregovori o mirovnom predlogu pod pokroviteljstvom SAD. Tokom vikenda u Floridi su se sastali američki, ukrajinski i evropski zvaničnici. Specijalni izaslanik Vašingtona za pregovore, Stiv Vitkof, i šef kijevske delegacije, Rustem Umerov, ocenili su razgovore kao „produktivne i konstruktivne“.

„Posebna pažnja posvećena je razmatranju vremenskih rokova i redosleda narednih koraka“, navodi se u zajedničkom saopštenju. Kiril Dmitrijev, šef ruskog državnog investicionog fonda i ključna figura u pregovorima, takođe se u Majamiju odvojeno sastao sa Vitkofom, koji je kasnije izjavio da „Rusija ostaje u potpunosti posvećena postizanju mira u Ukrajini“.

Međutim, Jurij Ušakov, visoki savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina, ocenio je većinu predloga kao „prilično nekonstruktivne“ i najavio da će najverovatnije biti odbačeni, izvestio je TASS u nedelju.

Reakcije i stanje na bojištu

Nije jasno da li će smrt visokog oficira uticati na pregovore, ali su ruski vojni blogeri, od kojih su mnogi kritični prema bilo kakvom primirju, odmah optužili ukrajinske službe.

"Teško je govoriti o miru kada se vaš protivnik priprema za još veći rat. Mislim da stvari treba nazvati pravim imenom i prestati uspavljivati javnost“, napisao je na Telegramu Andrej Rudenko, reporter državne televizije.