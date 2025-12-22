Slušaj vest

Putnici aviona kompanije "Er Kongo" bili su primorani da iskaču iz letelice sa visine od oko tri metra kako bi napustili avion na aerodromu Kindu u na istoku Konga, nakon što na pisti nije bilo nikakve opreme za iskrcavanje.

Incident nije rezultirao povredama, ali je takav postupak potpuno suprotan propisima o bezbednosti civilnog vazduhoplovstva.

Nadrealna scena odigrala se na pisti aerodroma Kindu u Demokratskoj Republici Kongo 19. decembra. Dok je Boing "737-800" sleteo bez incidenata, putnici su bili primorani da čekaju nekoliko sati u avionu zbog potpunog nedostatka opreme za iskrcavanje.

Kako su tenzije rasle u pregrejanoj kabini, neki putnici počinju da pokušavaju sami da se iskrcaju — neki su otvorili vrata od aviona, dok su se drugi odlučili da skoče sa 3 metra visine. Na video snimcima koji kruže društvenim mrežama, osoblje aerodroma i policajci mogu se videti kako sa nevericom posmatraju, a da ne intervenišu.

Visok rizik od povreda

Skakanje iz komercijalnog aviona nije mala stvar. Vrata Boinga 737 su najmanje tri metra iznad zemlje, tako da je rizik od povreda veoma visok. Očigledno je da je takav postupak potpuno suprotan propisima o bezbednosti civilnog vazduhoplovstva.

U odsustvu mobilnih stepenica za iskrcavanje putnika, standardna procedura je da se pokrenu tobogani aviona u slučaju nužde.

Međutim, prema lokalnim medijima, odluka je doneta da se to ne učini iz ekonomskih razloga i kako bi se izbeglo prizemljenje aviona.

Za kongoanske vlasti nije postojala vanredna situacija koja bi opravdala postavljanje tobogana. Putnici su trebali da sačekaju dok se ne pronađe privremeno stepenište za iskrcavanje. Ali posle nekoliko sati, čekanje je postalo nepodnošljivo.

- Osećali smo se kao da smo zaboravljeni - rekao je jedan putnik. Srećom, niko nije povređen, ali ovaj incident ističe ozbiljne nedostatke aerodroma Kinduu.