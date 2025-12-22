Direktor Endera Karu je sa teškim ranama prebačen u bolnicu, još se ne zna uzrok pucnjave
(UZNEMIRUJUĆE) UČENIK (12) PUCAO U DIREKTORA ŠKOLE PRED KAMERAMA! Užas u Turskoj, muškarac u kritičnom stanju (VIDEO)
Učenik star 12 godina pucao je u direktora osnovne škole u Turskoj i umalo ga nije ubio!
Na snimku se vidi kako dečak iz škole u okrugu Anamur u Mersinu iz čista mira prelazi direktoru i puca u njega.
Direktor Endera Karu je sa teškim ranama prebačen u bolnicu.
Radi se o školi "Ruštu Kazim Judželen" u naselju Čariklar.
Još nije objavljeno zbog čega je došlo do pucnjave u školskom dvorištu.
(Kurir.rs/Hurriyet/P.V.)
