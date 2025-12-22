Slušaj vest

Završena je godišnja konferencija za medije ruskog predsednika Vladimira Putina na kojoj su mu postavljali pitanja novinari i građani Rusije. Prva tema je bila rat u Ukrajini, a potom je govorio o stanju ruske ekonomije, odnosima sa američkim i kineskim predsednikom, ali i o situaciji oko Naftne industrije Srbije (NIS).

Ono što je bilo zanimljivo je mapa koja stoji iza ruskog predsednika, a koja je skrivena poruka Kremlja svetu i Ukrajini. Konferencija je trajala 4 sata i 27 minuta.

O ovoj temi govorili su Vinko Pandurević - general u penziji, Ljubomir Đurić - potpredsednik Centra za nacionalnu politiku, Slobodan Dimitrijević - predsednik Srpsko-ruskog pokreta i Vladan Glišić - advokat i analitičar.

Vinko Pandurević Foto: Kurir Televizija

- Zapalo mi je za oko pitanje jedne žene koja živi sa dvoje dece a čiji je muž poginuo na frontu. Godinu dana je prošlo a nije dobila penziju, a meni je interesantno da se sva ta pitanja mogu postaviti javno. Putin se izvinio a mislim da su se mnogi preznojavali. Rekao je mnogo, ponovio je iste stvari ali je dao jednu sintezu dešavanja i ne možemo se nadati okončanju ovoga rata i nekoj radikalnoj promeni opšteg stanja na frontu - kaže Pandurević i dodaje:

- Putin ima kraljevski mandat u kome su stala tri dupla mandata američkih predstavnika. On je čovek sa ogromnim iskustvom. On je tvrdio da smenjivanje predsednika ništa ne znači. Postavio je Rusiju gde je želeo. Rusija je 90ih godina bila na ivici kolapsa, uspeo je da je podigne. A u ovom sukobu stradaju mnogi koji nisu deo njega. Putin vodi igru i ima odlučujuću ulogu, od njega sve zavisi a ciljevi koji su postavljeni nisu još blizu ostvarenja.

Transparentnost novinara

Đurić je govorio o slobodnom i otvorenom ponašanju pojedinih novinara na konferenciji, što je mnoge začudilo, a razlog vidi u tome da i mediji ali i Vladimir Putin žele atmosferu kao i što je do sada bila: da se "ništa specijalno" ne dešava:

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

- Razgovaralo se o svemu i svačemu iako postoji glavna tema, koja sve mnogo više interesuje. Pokušano je da se predstavi da postoji određena normalnost koja ne pogađa sam život. Bilo je dosta zanimljivih pitanja a nismo dobili neki realan direktan odgovor. Mi možemo samo da nagađamo šta Rusi žele, a neka neugodnija pitanja verovatno nisu ni smela biti postavljena.

Dimitrijević sa druge strane tvrdi da svaki novinar dobija smernicu od Putinove službe:

- Vi ako ste došli u tu državu, morate da poštujete gostoprimstvo. Bilo je mnogo škatljivih pitanja, na primer pitanje demografije. Svi su postavljali normalna pitanja. On je čovek koji je na čelu sistema ali nije čudotvorac. Ovo je rat i nije ga lako kontrolisati. On je odgovorio na pitanje kada će se rat završiti: kada se ispune uslovi zbog kojih je Rusija ušla u specijanu vojnu operaciju. Rekao je da se nada da će se to desiti brzo, u slučaju da protivnička strana to ne shvati, boji se da će ostati bez odese.

Slobodan Dimitrijević Foto: Kurir Televizija

Glišić: Pres konferencija je bila predstava, čovečanstvo ceni Putina

Glišić dodaje da je pres konferencija kamuflažni deo u ratu koji se vodi:

- Gleda se na to da je ona obična, da su pitanja dozvoljena, da nisu kontrolisana, da postoji ta vrsta opuštenosti. Ali, morate da shvatite da oni vode ozbiljan rat. Obama je to uočio i rekao da Rusija u Ukrajini vodi egzistencionalni rat za razliku od njih koji vode stratešku igru. Rusija se ovde brani u Ukrajini. Ako izgubi, ona gubi mnogo - kaže Glišić i dodaje:

Vladan Glišić Foto: Kurir Televizija

- Pres konferencija je bila predstava i zato verujem da je bila na neki način strogo kontrolisana. Onaj koji je u ime BBC došao tamo, on zna da mu je to jedinstvena prilika da nešto pita, jer oni nikada neće više dobiti takvu šansu, da to nije bilo dogovoreno. Novinar BBC je dovoljno brifovan i od strane svoje vlasti. On je sam znao, da ako bude uradio nešto, da posle toga više nikada neće moći da dođe u Rusiju. Ja navijam za to da Rusija zgazi Evropsku uniju, kad bi Rusija mogla da zgazi one iz Brisela, nama bi svima bilo bolje, ali ona još uvek to ne može. U celoj toj igri mi ne možemo da kukamo za demokratijom, jer ona ne postoji.

Dodaje i da nije kotnrolisana bila Putinova koncentrisanost:

- Ćovek je bio 4 sata prisutan. Čovečanstvo ga poštuje jer on u ovakvim trenutcima je sposoban, koncentrisan, dostupna i ima kapacitet za upravljanje krizom. Zato čovečanstvo ceni Putina i Si ĐiPinga.

Na mapi iza Putina Krim i četiri ukrajinske oblasti kao deo Rusije

Na zidu iz Putina nalazi se mapa Rusije koja šalju jasnu poruku.

Skaj njuz primećuje da se, kada se pogleda njena krajnje leva strana, shvata da tu nije prikazan samo Krim, već se uz poluostrvo koje je pripojeno 2014. nalaze i četiri ukrajinske oblasti koje je Moskva anektirala 2022. - Donjecka, Luganska, Zaporoška i Hersonska.

Britanska televizija navodi da ruske snage još nisu u potpunosti osvojile ove teritorije, ali da to nije sprečilo Putina da ih prikaže kao ruske.

Upravo ove teritorije predstavljaju glavnu tačku spoticanja u pregovorima o mirovnom sporazumu Ukrajine i Rusije.

