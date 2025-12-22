Slušaj vest

Poslanici vladajuće stranke i opozicije potukli su se u turskom parlamentu nakon spora oko nasleđa osnivača republike Turske Mustafe Kemala Ataturka.

Do fizičkog sukoba došlo je juče tokom burne rasprave o predlogu budžeta za 2026. godinu. Poslanici su razmenjivali udarce, ali su i zakon o budžetu i zakon o finansijskom izveštaju za 2024. godinu na kraju ipak usvojeni.

Sukob je izbio nakon što je poslanik vladajuće Stranke pravde i razvoja (AKP) Mustafa Varank tokom rasprave u Velikoj narodnoj skupštini Turske izneo izjave usmerene protiv lidera opozicione Republikanske narodne stranke (CHP) Ozgura Ozela.

Nakon što je Varank napao Ozela zbog fotografija snimljenih na grobu bivšeg poslanika Kamera Genča, sa govornice je reagovao zamenik predsednika poslaničkog kluba CHP-a Gokhan Gunajdin, optuživši AKP da namerno izaziva kontroverze tokom rasprave o budžetu.

Erdogan pozdravio usvajanje budžeta

Rasprava je potom eskalirala u razmenu teških optužbi oko nasleđa osnivača Republike Turske Mustafe Kemala Ataturka. Posle daljih provokacija došlo je do fizičkog obračuna – poslanici su se gurali, a zatim su usledili i udarci.

Sukob je trajao oko deset minuta, tokom kojih su se poslanici gurali i naguravali dok su ih obezbeđenje i drugi parlamentarci pokušavali da razdvoje. Uprkos incidentu, parlament je nastavio sa radom.

Predlog budžeta za narednu godinu usvojen je sa 320 glasova za i 249 protiv, dok je završni račun za 2024. godinu izglasan sa 316 glasova za i 247 protiv.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan pozdravio je usvajanje budžeta u objavi na društvenoj mreži X.