Generalni sekretar NATO Mark Rute ocenio je da je predsednik Rusije Vladimir Putin glavna prepreka miru u Ukrajini.

Na pitanje o tome zašto je tako teško okončati rat u Ukrajini, generalni sekretar NATO je za nemački Bild odgovorio da je "razlog Putin" koji je "spreman da žrtvuje 1,1 milion svojih građana".

"Ove godine, njegov (Putinov) napredak je bio minimalan: zanemarljivi teritorijalni dobici, manje od jedan odsto ukrajinske teritorije od početka godine, a, po našim procenama, do 1,1 milion ljudi je poginulo ili ranjeno na ruskoj strani", rekao je Rute.

On je dodao da je "nekoliko evropskih zemalja izjavilo da su spremne da obezbede snage, ako je potrebno".

"U toku je rad na definisanju precizne strukture 'Koalicije voljnih': Kako bi se odvijalo raspoređivanje? Šta bi se dešavalo na kopnu, na moru, u vazduhu? Svi ​​ovi elementi se još uvek razrađuju", rekao je Rute.

Rute je rekao "veoma poštuje" predsednika SAD Donalda Trampa jer je "jedini koji je uspeo da dovede Putina za pregovarački sto i jedini koji ga na kraju može naterati da sklopi mir".

Iako je Tramp već "nekoliko puta izgubio živce", generalni sekretar NATO "apsolutno ne očekuje" da će SAD povući podršku Ukrajini i da se nastavljaju razmena informacija i isporuke oružja Ukrajini".

Rute je juče ocenio da je NATO jači od Rusije