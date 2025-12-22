Slušaj vest

Dva čamca upala su u novonastalu suvu vrtaču dugu 50 metara nakon što je klizište oštetilo plovni kanal u grofoviji Šropšir, na zapadu Engleske. Fotografije i snimci pokazuju da je deo plovnog puta u Vitčerču potpuno popustio, što je izazvalo strah od poplava.

Dva uska čamca potonula su u ogromnu rupu rano jutros u Vitčerču kada je usled dejstva klizišta voda iz kanala nestala zajedno sa zemljom. Još nekoliko plovila je na ivici provalije.

Iz vatrogasno-spasilačke službe Šropšira kažu da su reagovali po pozivu zbog klizišta i potvrđuju da je kanal oštećen. Pedeset vatrogasaca stiglo je na teren samo iz te vatrogasne službe jer su se, prema rečima rukovodioca Skota Harforda, obe obale kanala urušile i da postoje velike količine vode u okolnim poljima.

Policija navodi da žrtava nema. Iz nadležne Organizacije za kanale i reke naveli su da je problem – „urušavanje nasipa“.

Skot Harford, rukovodilac područja u Vatrogasno-spasilačkoj službi Šropšira, rekao je da su ekipe oko 4:20 primile informacije o tome da se obala kanala urušila, i da postoje velike količine vode u okolnim poljima.

Ljudi koji žive na čamcima u blizini mesta gde se incident dogodio rekli su da su ih na problem prvo upozorili neobični zvuci, a neki u tom području su se plašili jer su mislili da je u pitanju zemljotres.

„Zvuci su postali toliko jaki da su ljudi znali da treba da napuste svoja plovila", rekao je čovek koji je svedočio incidentu za Bi-Bi-Si.

Policija je zamolila ljude da izbegavaju mesto događaja, a Harford je dodao da se sve desilo zbog urušavanja kanala, da je voda iscurila i da je oko15 ljudi moralo biti evakuisano.

Pogođen je i veliki broj čamaca.

Harford je dodao: „Tu smo da spasemo živote, zaštitimo imovinu i životnu sredinu, ali ćemo pružiti podršku u fazi oporavka".

Mark Daram, glavni inženjer Organizacije objasnio je da je pored termina vrtača ili klizišta bolje koristiti konstrukciju „urušavanje nasipa“, dodajući da je nasip veštački napravljen i projektovan.

Još je rano da se potpuno utvrdi kako se nasip obrušio. Iz Organizacije za kanale i reke, odgovarajući na tvrdnje na društvenim mrežama da su inspektori proverili područje poslednjih nedelja, rekli su: „Imamo zaista robustan sistem inspekcije. Razgovarali smo sa dve osobe koje su pregledale taj nasip i zadovoljni smo što nije bilo razloga za bilo kakvu intervenciju ili preteranu zabrinutost u to vreme, ali to je nešto što moramo da ispitamo".

Portparol fondacije je istakao: „Takođe ćemo nastojati da što pre vratimo nivo vode sa obe strane i pružamo podršku pogođenim nautičarima i onima u neposrednoj blizini sa obe urušene strane.