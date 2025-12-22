Slušaj vest

Automobil je uleteo u grupu ljudi tokom božićne parade u mestu Ninspejt, u pokrajini Gelderland, u centralno-istočnom delu Holandije. Tom prilikom povređeno je najmanje devet osoba, od kojih su tri zadobile teške povrede.

Kako prenose holandski mediji, pozivajući se na lokalne vlasti, policija za sada ne smatra da je reč o krivičnom delu.

Holandska policija je na mreži X događaj okarakterisala kao „ozbiljnu nesreću“, uz napomenu da je istraga u toku, saopštila je policija pokrajine Gelderland.

Ljudi na koje je naleteo automobil stajali su pored puta i čekali da božićna parada prođe.

Oglasila se i holandska policija koja navodi da se delo ne tretira kao terorističko, a uhapšena je žena.

U pitanju je 56-godišnja žena iz Ninspejta. Ona je privedena kao osumnjičena, što je uobičajena procedura kod teških saobraćajnih nesreća.

Žena je i sama lakše povređena.

Kurir/DeTelegraaf

