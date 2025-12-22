ŠALJU MU DAJU OPTIMISTIČNIJE IZVEŠTAJE NEGO ŠTO JESU?

ŠALJU MU DAJU OPTIMISTIČNIJE IZVEŠTAJE NEGO ŠTO JESU?

Ruska vojska i obaveštajne službe navodno sistematski dostavljaju ruskom predsedniku Vladimiru Putinu izveštaje u kojima su gubici Ukrajine uvećani, ruske prednosti u resursima naglašene, a taktički neuspesi ruskih snaga umanjeni.

O tome je u ponedeljak, 22. decembra, pisao Financial Times, pozivajući se na dva izvora.

Optimistični izveštaji ruskih generala ubedili su Putina da se rat protiv Ukrajine odvija u njegovu korist, navodi Novoje Vremja, pozivajući se na londonski list.

Iako se Putin redovno sastaje i sa poverljivim osobama koje ga upozoravaju da rat predstavlja sve veći problem za rusku ekonomiju, optimistična slika sa vojnih brifinga navodi ga da veruje u sposobnost Rusije da ostvari potpunu pobedu, rekli su izvori FT.

Stručnjak za Rusiju iz analitičkog centra "Četam haus", Kir Džajls, rekao je da je ruska kampanja dezinformacija doprla i do publike van zidina Kremlja, uverivši „većinu ljudi iz okruženja Trampa da Rusija odlučno pobeđuje".

Ključna figura zadužena za informisanje Putina o situaciji na frontu je načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov, dodaje se.

Ohrabren informacijama da Ukrajina neće pružiti otpor, on je u februaru 2022. godine rukovodio ofanzivom na Kijev, koja se završila neuspehom i povlačenjem. U avgustu 2024. Gerasimov je obavestio Putina da je Rusija zaustavila ofanzivu Snaga odbrane Ukrajine u Kurskoj oblasti, iako je deo teritorije već bio pod kontrolom ukrajinske vojske.

List podseća i na situaciju u Kupjansku u Harkovskoj oblasti, za koji je ruski general-pukovnik Sergej Kuzovljev 20. novembra izvestio Putina da je zauzet. Ruski predsednik ga je zbog toga odlikovao medaljom Zlatna zvezda.

Međutim, 12. decembra predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je video snimljen ispred stuba na ulazu u grad.