Filip Jang (49), ranije iz Svindona, optužen je za višestruke prestupe protiv svoje bivše supruge Džoan Jang (48), a optuženo je i još pet muškaraca.

Kako se dodaje, optužen je da je izvršavap seksualne prestupe nad svojom sada bivšom suprugom tokom perioda od 13 godina.

Filip Jang (49), ranije iz Svindona, optužen je za 56 seksualnih prestupa, uključujući višestruke tačke silovanja, protiv Džoan Jang (48), saopštila je policija Viltšira.

Takođe je optužen za davanje supstance sa namerom omamljivanja ili savladavanja kako bi se omogućila seksualna aktivnost, kao i za voajerizam, posedovanje nepristojnih slika dece i posedovanje ekstremnih slika.

Pet drugih muškaraca takođe je optuženo za seksualne prestupe protiv njegove bivše supruge, za koju policija kaže da se odrekla svog automatskog zakonskog prava na anonimnost.

Identifikovani muškarci na optužnici

Svih šest muškaraca će se sutra pojaviti pred Prekršajnim sudom u Svindonu, saopštila je policija Viltšira.

Ostali muškarci su Norman Maksoni (47) iz Šarnbruka, Bedfordšir. On je takođe britanski državljanin i optužen je za jedno delo silovanja i posedovanja slika koje prikazuju nasilje ili seksualno zlostavljanje. Din Hamilton (47) bez stalnog prebivališta, britanski državljanin i optužen je za jedno delo silovanja i seksualnog napada penetracijom i dva dela seksualnog dodirivanja.

Koner Sanderson Dojl (31) iz Svindona. Takođe britanski državljanin i optužen je za seksualni napad penetracijom i seksualnim dodirivanjem. Ričard Vilkins (61) iz Svindona, britanski državljanin, optužen je za jedno delo silovanja i seksualnog dodirivanja. Mohamed Hasan (37) iz Svindona, britansko-azijskog porekla, optužen je za seksualno dodirivanje.

Policija kaže da su se krivična dela dogodila između 2010. i 2023. godine.

- Ovo je značajno ažuriranje u složenoj i opsežnoj istrazi. Žrtva u ovom slučaju, Džoan, donela je odluku da se odrekne svog automatskog zakonskog prava na anonimnost. Od početka procesa je podržavala specijalno obučeni policajci, a odluku je donela nakon višestrukih razgovora sa policajcima i službama za podršku - izjavio je detektiv nadzornik policije Viltšira, Džef Smit.

Ljudi koji tvrde da su žrtve silovanja automatski imaju pravo na doživotnu anonimnost od usvajanja Zakona o seksualnim prestupima (amandman) 1976. godine. Ovo je od tada prošireno na određena druga seksualna krivična dela, iako žrtve mogu da se odreknu zaštite ako žele.