TRAMP ZBOG KINE GRADI "NAJMOĆNIJE" BOJNE BRODOVE NA SVETU, ZVAĆE SE PO NJEMU! Evo kada će Amerika porinuti ZLATNU FLOTU s "izuzetno smrtonosnim" oružjem (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp objavio je da će SAD naručiti novu klasu teško naoružanih bojnih brodova mornarice koji će nositi njegovo ime i bio deo "Zlatne flote".
BBC navodi da se očekuje da će uskoro početi izgradnja broda klase Tramp pod nazivom "USS Difajant", koji će biti osposobljen za nošenje čitavog spektra naoružanja, a šef Bele kuće je rekao da će prvi brodovi te klase biti operativni u roku od dve i po godine.
Ova objava je deo većeg planiranog proširenja kapaciteta američke mornarice koje sprovodi Tramp, kako u pogledu broja plovila sa posadom, tako i onih bez posade, uključujući veće ratne brodove naoružane raketama i manja plovila.
Zvaničnici su upozorili da Amerika trenutno zaostaje za Kinom i u kapacitetu brodogradilišta i u ukupnoj proizvodnji plovila.
Tramp je sinoć u svom golf klubu Mar-a-Lago na Floridi, zajedno sa ministrom odbrane Pitom Hegsetom, državnim sekretarom Markom Rubijom i sekretarom mornarice Džonom Felanom, poručio da je za početak odobrio izgradnju dva nova bojna broda, a u planu je izgradnja do 25 takvih plovila.
- Oni će biti najbrži, najveći i ubedljivo, 100 puta moćniji od bilo kog bojnog broda ikada izgrađenog - kazao je Tramp.
On je rekao da će ovi brodovi, kada budu završeni, biti opremljeni za nošenje hipersoničnog i "izuzetno smrtonosnog" oružja i da će biti vodeći brodovi američke mornarice.
Brodovi za sada samo na posterima
Predsednika SAD su tokom obraćanja s obe strane okruživali posteri sa prikazima brodova klase Tramp, a on je naveo i da će ova plovila biti izgrađena u donaćim brodogradilištima i da će za tu svrhu biti otvoreno "na hiljade" radnih mesta.
U nedavnom intervjuu za Volstrit džurnal sekretar mornarice Felan je rekao da je Tramp posebno tražio da "veliki, lepi" tip bojnog broda bude deo flote, koja će uključivati i desetine brodova za podršku i transport.
Američka mornarica je 19. decembra najavila još jedan novi set plovila, baziranih na fregati klase Ledžend Obalske straže.
- Nedavne operacije od Crvenog mora do Kariba čine ovu potrebu neospornom, naš inventar malih površinskih borbenih brodova je trećina ukupnog broja. Potrebni su nam sposobniji mali borbeni brodovi za duboke vode kako bismo popunili tu prazninu i održali naše razarače spremnim na visokozahtevnu borbu - rekao je načelnik pomorskih operacija Daril Kodl.
Britanski medijski servis podseća da je sličan brod, fregata klase Konstelejšo - koju je Tramp odobrio tokom svog prvog predsedničkog mandata - otkazan 2024. godine nakon višestrukih odlaganja i prekoračenja troškova.
Navodno se očekivalo da će biti isporučena samo dva broda nakon što je na projekat potrošeno skoro dve milijarde dolara.
Američki zvaničnici i odbrambeni analitičari više puta su upozoravali da SAD zaostaju za Kinom, glavnim potencijalnim pomorskim rivalom, u pogledu kapaciteta za izgradnju brodova.
Navodi se da je više od 60 odsto svetskih porudžbina ove godine otišlo kineskim brodogradilištima, a njihova mornarica je već najveća na svetu.
Od povratka na dužnost u januaru, Tramp se zakleo da će oživeti američku brodograditeljsku industriju.
- Nekada smo pravili toliko puno brodova. Ne proizvodimo ih mnogo, ali ćemo ih praviti veoma brzo, veoma uskoro. To će imati ogroman uticaj - kazao je Tramp u martu ove godine.
Saradnja sa Finskom
U oktobru su Tramp i finski predsednik Aleksander Stub potpisali sporazum za SAD o kupovini 11 ledolomaca finskog dizajna, uključujući sedam koji treba da budu izgrađeni u SAD uz pomoć finskih stručnjaka.
Trampova objava dolazi i u trenutku povećane koncentracije američkih pomorskih i vazdušnih snaga na Karibima usred rastućih tenzija sa Venecuelom.
SAD su u septembru počele da napadaju brodove za koje se tvrdi da prevoze drogu, a u napadima je poginulo najmanje 100 ljudi.
Tramp je u jučerašnjem obraćanju izneo i tvrdnju da su hiljade američkih života spasene zahvaljujući napadima na te brodove.
BBC navodi da su napade kritikovali pojedini stručnjaci, koji su ocenili da bi oni mogli da predstavljaju kršenje međunarodnih zakona koji regulišu oružane sukobe.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)