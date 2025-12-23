Slušaj vest

(KMG) -- Kineski premijer, Li Ćijang, pozvao je na dodatne napore za formulisanje nacrta nacrta 15. petogodišnjeg plana za ekonomski i društveni razvoj Kine.

Napominjući da su postavljeni čvrsti temelji za formulisanje nacrta, Li je rekao da je sledeći korak usmeravanje napora na usavršavanje i poboljšanje nacrta sa najvećom pažnjom.

“Treba uložiti napore da se bolje iskoristi vodeća uloga plana i da se postave ciljevi, organizuju politike i planiraju projekti sa ciljem promocije visokokvalitetnog ekonomskog rasta, postižući odgovarajuće povećanje ekonomske proizvodnje”, rekao je Li.

Takođe je naglasio važnost razvoja novih kvalitetnih proizvodnih snaga, postizanja prodora u unapređenju naučno-tehnoloških inovacija, ubrzavanja stvaranja novih pokretača rasta i poboljšanja i unapređenja kineske ekonomske strukture.

“Više napora treba uložiti u planiranje velikih projekata i platformi koje mogu pokrenuti ukupni razvoj, što bi akumuliralo nove pokretače rasta, podstaklo konkurentnost za budući razvoj i pružilo podršku za širenje domaće potražnje i kontinuitet stabilnih ekonomskih operacija”, dodao je Li.

Naglasio je neophodnost kombinovanja političke podrške sa reformama i inovacijama, fokusirajući se na uklanjanje uskih grla, temeljno planiranje novih politika i mera i osiguravanje da će novi miks politika doneti veće rezultate.

Premijer je takođe pozvao na čvrst rad u reagovanju na društvene probleme, pokretanje niza velikih politika i projekata koji koriste narodu i stvaranje novih pokretača ekonomskog rasta uz poboljšanje blagostanja naroda.