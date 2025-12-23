Slušaj vest

Poljski i saveznički borbeni avioni dignuti su rano jutros kako bi osigurali bezbednost poljskog vazdušnog prostora nakon što je Rusija pokrenula vazdušne napade na zapadnu Ukrajinu blizu granice sa Poljskom.

Rojters prenosi da su to saopštile oružane snage ove zemlje članice NATO.

- Borbeni avioni su dignuti, a sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) i radarskog izviđanja na zemlji stavljeni su u stanje pojačane pripravnosti. Ove mere su preventivne prirode i usmerene su na obezbeđivanje i zaštitu vazdušnog prostora, posebno u područjima pored ugroženih regiona - saopštila je operativna komanda vojske Poljske u objavi na društvenoj mreži X.

Udari na energetsku infrastrukturu

Kijev indipendent navodi da su ruske snage pokrenule velike napade raketama i dronovima na više ukrajinskih gradova tokom protekle noći, prvenstveno usmerivši udare na energetsku infrastrukturu u krajnje zapadnim oblastima zemlje.

Eksplozije su se čule kod zapadnog grada Rivne, u naseljima Burštin i Rogatin, koja se nalaze u Ivano-Frankivskoj oblasti, kao i na periferiji grada Čerkasi.

1/13 Vidi galeriju Masovni ruski napad raketama i dronovima na ukrajinsku prestonicu Kijev Foto: Printscreen/X

Upozorenja na vazdušni napad aktivirana su u skoro svim oblastima zemlje, a ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da je lansirano na stotina dronova i više desetina ruskih raketa.

Ministarstvo energetike Ukrajine saopštilo je da su vanredna isključenja struje sprovedena u nekoliko oblasti širom zemlje usred ruskog udara na energetsku infrastrukturu.

Nema informacija o obimu pričinjene štete ili žrtavama, a na društvenim mrežama Ukrajinci pišu da su napadi trajali cele noći i nastavili se tokom jutra.

1/5 Vidi galeriju Britanski Tajfuni oterali ruske avione sa granice NATO u okviru misije "Česmen" Foto: screenshot X/RoyalAirForce

Nakon upozorenja Zelenskog

Napadi su usledili nakon što je predsednik Volodimir Zelenski upozorio sunarodnike da se pripreme za masovne ruske udare raketama i dronovima tokom božićnih praznika.

1/16 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

- U prirodi je (Rusa) da izvrše neku vrstu masovnog udara na naš Božić. Ponovo pokrećemo pitanje (dovoljne opremljenosti) PVO i zaštite naših zajednica, posebno 23., 24. i 25. decembra - rekao je Zelenski sinoć.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da je Rusija odbacila mogućnost božićnog primirja jer bi to moglo Ukrajini da pruži privremeni predah.

Ukrajinski sajt navodi da je komentar portparola predsednika Vladimira Putina usledio pošto su ruske snage i ranije kršile brojna privremena primirja tokom verskih praznika, uključujući i ona koja je inicirala Moskva.

Navodi se da su ruske snage redovno napadale ukrajinske gradove poslednjih meseci usred napora SAD da pregovorima dođe do okončanja ruskog rata.