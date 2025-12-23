Slušaj vest

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa podnela je danas tužbu protiv lokalne vlade američkog glavnog grada Vašingtona zbog njenih propisa o oružju, tvrdeći da je, suprotno pravima iz drugog amandmana Ustava SAD, uvela restrikcije na neke vrste poluautomatskog oružja.

Ministarstvo pravde je podnelo tužbu pred okružnim sudom Distrikta Kolumbija - formalno protiv gradske policije Vašingtona i odlazeće šefice policije Pamele Smit.

Time se postavlja pozornica za još jedan potencijalno seizmički sukob na temu toga koliko sudovi široko interpretiraju prava pojedinaca da poseduju oružje.

"Sjedinjene Američke Države pokreću ovaj postupak kako bi zaštitile prava koje su zagarantovana 234 godine i koja je Vrhovni sud eksplicitno potvrdio nekoliko puta tokom poslednje dve decenije", napisalo je ministarstvo pravde.

1/10 Vidi galeriju Pucnjava u blizini Bele kuće u Vašingtonu, teško ranjena dvojica pripadnika Nacionalne garde Foto: Mark Schiefelbein/AP

Ovo je drugi takav postupak koji je Trampova administracija pokrenula ovog meseca - prethodni je obuhvatio Devičanska ostrva, američku teritoriju za koju vlada SAD tvrdi da sistematski uskraćuje Amerikancima pravo na posedovanje i nošenje oružja.

Distrikt Kolumbija i federalna vlada su već u sukobu zbog toga što je ona u glavnom gradu SAD letos pokrenula veliku bezbednosnu akciju radi borbe protiv kriminala.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp sa pripadnicima Nacionalne garde i policije u Vašingtonu, podelio im hamburgere i picu Foto: Printscreen/Youtube/Fox News

Tužilac Distrikta pokrenuo je postupak u kojem osporava raspoređivanje Nacionalne garde po Vašingtonu.