Južnokorejski predsednik ima misiju da pomogne stanovnicima zemlje kojima opada kosa.

Predlaže da državni nacionalni sistem zdravstvenog osiguranja pokrije troškove lečenja gubitka kose.

Li Dže Mjung je izneo ovaj predlog zvaničnicima.

Medicinski tretmani za gubitak kose ranije smatrali „kozmetičkim", a sada su „pitanje preživljavanja", rekao je.

BBC navodi da Nacionalno zdravstveno osiguranje Južne Koreje trenutno pokriva tretmane za gubitak kose izazvane medicinskim stanjima.

Ali isključuje ljude sa naslednim gubitkom kose jer to ne ugrožava nečiji život, objasnio je ministar zdravlja Džeong En Kjong.

„Da li definisati naslednu bolest kao bolest", pitao je predsednik Li.

Usledile si pohvale od korisnika društvenih mreža, od kojih ga je jedan nazvao „najboljim predsednikom u istoriji".

Ali nisu svi toliko oduševljeni - čak ni oni koji imaju koristi od subvencionisanog lečenja gubitka kose.

Ovaj potez „pomalo liči na politiku privlačenja glasova", kaže Song Dži Hun, 32-godišnji stanovnik Seula koji uzima lekove protiv gubitka kose.

„Ušteda novca zvuči lepo, ali iskreno, košta manje od 200 dolara godišnje, pa da li je to uopšte potrebno?", pita se on.

Kozmetički ili zdravstveni problem?

U Južnoj Koreji, zemlji poznatoj po strogim standardima lepote, nedostatak kose može biti problematičan.

Od 240.000 ljudi u zemlji koji su prošle godine posetili bolnice zbog gubitka kose, 40 odsto njih je imalo između 20 i 30 godina.

„Moje šiške se stalno povlače, pa ne mogu da pravilno koristim gel za kosu", kaže Li Von Vu, koji živi u provinciji Severni Čungčong.

„Pošto ne mogu da stilizujem kosu kako želim, na kraju mislim da izgledam neuredno i neprivlačno, a to je ozbiljno narušilo moje samopouzdanje", dodaje mladić.

Iako bi bio „zahvalan" na subvencionisanim lekovima za gubitak kose, „nacionalni sistem zdravstvenog osiguranja već ima finansijske probleme".

„Ovo nije situacija u kojoj se novac može samo tako deliti", kaže on.

A ćelavost, napominje on, je „kozmetički problem".

„To je prirodni deo starenja, a ne bolest ili oboljenje.

„Razumem emocionalni bol, ali to ne menja stvarnost", objašnjava.

Južnokorejski nacionalni sistem zdravstvenog osiguranja, koji se prošle godine suočio sa rekordnim deficitom od 11,4 biliona korejskih vona (7,7 milijardi dolara, 5.8 milijardi funti), biće dodatno opterećen starenjem stanovništva.

Da bi se rešio finansijski teret koji bi tretmani za gubitak kose prouzrokovali sistemu, predsednik Li je rekao da bi vlasti mogle da uvedu ograničenja pokrića.

Ali neki kritičari tvrde da bi prioritet trebalo dati pomaganju ranjivijim članovima društva.

Vladina sredstva trebalo bi da idu na ozbiljnije bolesti pre gubitka kose, rekli su iz Korejskog medicinskog udruženja.

Korisnici društvenih mreža slično ukazuju na veće društvene probleme - kao što su visoka stopa samoubistava u Južnoj Koreji i mržnja prema ženama.

„U zemlji u kojoj se ljudi bune kada se predloži plaćanje higijenskih uložaka li lekova za rak dojke u okviru nacionalnog zdravstvenog osiguranja, objava da će lekovi za gubitak kose biti pokriveni iskreno bi delovala kao loša šala", napisao je korisnik Iksa.

„Ako gubitak kose zaista postane nešto što određuje opstanak u društvu, onda bi promena tog društva trebalo da bude uloga politike", objavio je drugi.

Kako je sve počelo?

Predlog da se osigura lečenje gubitka kose proistekao je iz u Lijeve neuspešne predsedničke kampanjie 2022. godine.

Tada su Li i njegov tim prikupljali povratne informacije od ljudi koji se bore sa gubitkom kose.

Čak su i glumili u viralnoj parodiji reklame za gubitak kose - ovo je potez koji se pokazao popularnim među nekim biračima.

Ipak, kritičari su optužili Lija da koristi trikove kako bi privukao mlade muškarce da glasaju za njega, koji su u velikom broju podržavali njegovog konzervativnog protivnika dok se borio protiv feminizma.

Li je izgubio izbore 2022. godine.

Ove godine se ponovo kandidovao i pobedio, ali su njegove poruke o lečenju gubitka kose izbačene iz kampanje.

„Nema razloga da ovog puta bude vezan obećanjima", kaže Don S. Li, vanredni profesor političkih nauka na Korejskom univerzitetu,

Predsednik možda pokušava da „proširi bazu pristalica" za predstojeće lokalne izbore sredinom 2026, dodaje.

Od kada je postao predsednik, Li se bavi mladima, od kojih se mnogi suočavaju sa lošom budućnošću kada je u pitanju ekonomija.

Li je takođe predložio dodavanje lekova za gojaznost u nacionalni sistem zdravstvenog osiguranja.

Pod tvrdnjom da se mladi ljudi osećaju „izopšteno" iz sistema jer nije prilagođen njihovim potrebama.

Pitanje je koliko je predsednik zapravo ozbiljan u vezi sa uključivanjem lečenja gubitka kose u okvire nacionalnog zdravstvenog osiguranja, kaže profesor Li.

