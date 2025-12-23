Slušaj vest

Dmitrij Kozak bio je jedan od najbližih i najdugovečnijih saradnika Vladimira Putina - radili su zajedno još od 1990-ih u Sankt Peterburgu. Godinama je važio za "sistemskog čoveka", lojalnog državi i predsedniku, ali ne i ideologa rata, piše Njujork tajms.

Upravo zato je njegovo ponašanje uoči i neposredno posle invazije na Ukrajinu 2022. bilo izuzetak u Putinovom okruženju.

Kako dodaje njujorkški list, dok je Rusija 2022. godine gomilala vojsku oko Ukrajine, Kozak je bio zadužen za pregovore o Donbasu i pokušavao da dođe do diplomatskog rešenja. U januaru te godine vodio je duge razgovore u Parizu koji su, po ocenama zapadnih i ukrajinskih zvaničnika, delovali iskreno i konstruktivno. Paralelno s tim, sastavio je memorandum za Putina u kome je upozoravao da će rat izazvati snažan ukrajinski otpor, razorne sankcije i dugoročnu štetu po položaj Rusije. Upozorio je i da bi rat mogao gurnuti Finsku i Švedsku u NATO - što se kasnije i desilo.

SB UN 2022: Kozak se razlikovao od zvaničnika koji su podržavali Putina

Na sastanku Saveta bezbednosti 21. februara 2022, neposredno pred invaziju, Kozak se vidno razlikovao od ostalih zvaničnika koji su bezrezervno podržavali Putina. U zatvorenom delu sastanka otvoreno je rekao da Ukrajina neće kapitulirati i da će posledice po Rusiju biti teške. Kada ga je Putin kasnije, nasamo, pitao zašto je protiv rata, Kozak nije povukao nijednu reč.

Nakon početka invazije, Kozak je pokušao da što pre dođe do prekida vatre. U prvim danima razgovarao je s ukrajinskim zvaničnicima o mogućem dogovoru koji bi uključivao povlačenje ruske vojske (osim Krima i delova Donbasa) i bezbednosne garancije za Ukrajinu. To je razbesnelo Putina. Kada mu je naređeno da Kijevu prenese zahtev za bezuslovnu predaju, Kozak je to odbio, rekavši da ne može da pregovara ako ne zna koji su stvarni ciljevi rata.

U jednom telefonskom razgovoru rekao je Putinu da je spreman da bude uhapšen ili čak streljan zbog svog stava.

Kako navode tri osobe bliske Kozaku, nakon što je Kozak odbio naređenje Putina, rekao je šefu da je spreman da bude uhapšen ili streljan zbog svog odbijanja!

Tek kasnije je Kozak saznao da ga je Putin tokom tog razgovora 2022. godine uključio na spikerfon, rekli su izvori, i na taj način su visoki zvaničnici u predsedničkom kabinetu postali svedoci retkog trenutka neposlušnosti.

Sklonjen iz pregovora u Ukrajini, zamenile ga lojalne figure

Posle toga je faktički sklonjen iz pregovora o Ukrajini i zamenjen lojalnijim figurama. Ipak, nije odmah izbačen iz sistema: zadržao je funkciju, kancelariju i određeni pristup Putinu.

U tom periodu je, u uskim krugovima i kroz neformalne kanale, zagovarao prekid rata, pregovore sa Zapadom i čak unutrašnje reforme u Rusiji, uključujući nezavisnije sudstvo – što je u današnjoj Rusiji gotovo hereza.

Ipak nikada nije javno istupio protiv Putina

Kozak nikada nije javno istupio protiv Putina i ostao je formalno lojalan, ali je njegovo neslaganje bilo dobro poznato unutar elite. U septembru je podneo ostavku, što ga čini najvišim ruskim zvaničnikom koji se povukao zbog rata.