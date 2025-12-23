Slušaj vest

U Tirani su sinoć održani protesti protiv albanske vlade zbog korupcije, a demonstranti su bacali molotovljeve koktele na zgradu vlade u kojoj se nalazi kancelarija premijera Edija Rame, zahtevajući ostavku vlade nakon što su tužioci podigli optužnicu protiv zamenice premijera Belinde Baluku zbog navodne korupcije.

Četiri osobe su uhapšene, a protiv još šest osoba je podignuta krivična prijava, nakon nereda.

Iz Tirane stižu fotografije na kojima se vidi haos koji je nastao sinoć tokom protesta.

Dok su demonstranti bacali Molotovljeve koktele, policija u opremi za razbijanje demonstracija štitila je zgradu vlade, ali nije uspela da potisne demonstrante.

Podsetimo, političke tenzije u Albaniji su eskalirale poslednjih sedmica nakon što su optužbe iznete protiv Baluku.

Tirana neredi Foto: Hameraldi Agolli/AP

Ona je zajedno sa nekoliko zvaničnika i privatnih kompanija optužena za korišćenje državnih sredstava za favorizovanje pojedinih kompanija u velikim infrastrukturnim projektima.

Baluku je prošlog meseca u parlamentu nazvala optužbe "blaćenjem, insinuacijama, poluistinama i lažima", navodeći da će u potpunosti sarađivati sa pravosuđem. Specijalno tužilaštvo, zaduženo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, zatražilo je od parlamenta da ove sedmice ukine imunitet Baluku i dozvoli njeno hapšenje.

Nije jasno kada se očekuje da će parlament, gde Ramina vladajuća stranka ima većinu, glasati. Baluku je takođe na čelu Ministarstva infrastrukture Albanije koje upravlja stotinama miliona evra u projektima za izgradnju puteva, mostova i tunela.