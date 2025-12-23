Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je zašto Vašington toliko želi da preuzmu kontrolu nad Grenlandom, opisujući ovo ostrvo kao ključno za američku bezbednost i iznoseći neobičnu tvrdnju da su "SAD istraživale Grenland pre 300 godina".

"Grenland nam je potreban radi nacionalne zaštite“, izjavio je predsednik tokom konferencije za novinare na Floridi, dan nakon što je imenovao novog američkog izaslanika za ovu polunautonomnu dansku teritoriju.

Tramp je u nastavku izlaganja naveo da SAD ne teže eksploataciji grenlandskog rudnog bogatstva, već da želi da iskoristi ostrvo kako bi se suprotstavio uticaju Rusije i Kine, nacija koje je optužio da drže svoje brodove u tom regionu.

"Kažu da je Danska tamo bila pre nekih 300 godina sa jednim brodom", dodao je Tramp. "Pa, siguran sam da smo i mi tamo bili sa brodovima. Tako da ćemo morati sve to da rešimo."

Inuiti žive na Grenlandu hiljadama godina, dok su Evropljani stupili u kontakt sa ostrvom krajem 10. veka. Sjedinjene Američke Države nisu igrale značajnu ulogu u istraživanju područja oko Grenlanda sve do kraja 19. veka.