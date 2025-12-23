Slušaj vest

Protivnici ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) optužuju tu partiju da radi na razotkrivanju osetljivih informacija o rutama snabdevanja oružjem i odbrani od dronova u zemlji kako bi ih prosledila Rusiji.

Političar AfD Ringo Milman pokazao je značajno interesovanje za otkrivanje informacija za koje njegovi politički protivnici kažu da bi mogle da budu od velikog interesa ruskim obaveštajnim službama.

Briselski sajt Politiko navodi da je Milman, koristeći prava koja su mu data kao poslaniku u parlamentu pokrajine Tiringija gde je AfD najjača stranka, više puta tražio od regionalnih vlasti da otkriju poverljive detalje o temama kao što su lokalna odbrana od dronova i transport oružja sa Zapada u Ukrajinu.

- Koje informacije pokrajinska vlada ima o obimu vojnih tranzitnih transporta kroz Tiringiju od 2022. godine (razvrstano po godinama, vrsti transporta (drumski, železnički), broju tranzita i poznatim zaustavljanjima)? - glasilo je Milmanovo poslaničko pitanje predato u posanom obliku u septembru.

Samo tokom jednog dana u junu ove godine je Milman, koji poriče da izvršava ruske naloge, podneo osam upita u vezi sa dronovima i kapacitetima regionalne policije koja je odgovorna za otkrivanje i odbranu od bespilotnih letelica koje se smatraju špijunskom pretnjom.

- Koji tehnički sistemi za odbranu od dronova su poznati tirinškoj policiji (npr. ometači, lanseri mreža, elektromagnetni impulsni uređaji) i u kojoj meri je testirana njihova upotrebljivost u sprovođenju zakona? - pitao je Milman.

Takva pitanja poslanika AfD u državnom i saveznom parlamentu navela su nemačke poslanike političkog centra da optuže predstavnike ultradesničarske stranke da koriste funkcije kako bi otkrili osetljive informacije koje bi Moskva mogla da koristi u ratu protiv Ukrajine i da pomogne u sprovođenju "hibridnog rata" protiv Evrope.

- Čovek ne može da se otme utisku da AfD tim upitima radi po listi zadataka koje joj je Kremlj dodelio - rekao je nemačkom listu Handelsblat ministar unutrašnjih poslova Tirindžije Georg Majer, član Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD).

"Neverovatno interesovanje za ključnu infrastrukturu"

On je situaciju komentarisao i za Politiko.

- Ono što me je pogodilo jeste neverovatno interesovanje za ključnu infrastrukturu i bezbednosne organe ovde u Tiringiji, posebno za to kako se nose sa hibridnim pretnjama. Odjednom, geopolitička pitanja igraju ulogu u njihovim upitima, iako mi u parlamentu pokrajine Tiringija nismo odgovorni za spoljnu politiku ili odbrambenu politiku - kazao je Majer briselskom mediju.

Politiko navodi da lideri AfD često zauzimaju stavove povoljne po Kremlj, favorizujući obnovu ekonomskih veza sa Rusijom i uvoza gasa, kao i prekid isporuka oružja Ukrajini.

Njihovi politički protivnici često su ih optuživali da ne deluju samo iz uverenja, već po nalogu Moskve.

Poslanica Zelenih Irena Mihalič prošlog meseca je nazvala tu stranku "trojanskim konjem" ruskog predsednika Vladimira Putina u Nemačkoj.

Političari AfD negiraju navode da koriste svoju rastuću parlamentarnu moć i na nacionalnom nivou i u nemačkim pokrajinama kako bi prosleđivali osetljive informacije Kremlju.

Tino Hrupala, jedan od nacionalnih lidera AfD, snažno se suprotstavio optužbama da njegova stranka pokušava da otkrije rute snabdevanja oružjem u korist Kremlja.

- Građani imaju legitimne strahove zbog onoga što vide i doživljavaju na autoputevima svake večeri. Sve su to legitimna pitanja od poslanika koji je zabrinut i koji ozbiljno shvata brige i potrebe građana. Vi iznosite insinuacije, što je prilično perfidno; optužujete nas za stvari koje nikada ne možete dokazati - rekao je Hrupala u tok-šou programu prošlog meseca kada je upitan o Milmanovim istragama.

A šta kaže Milman?

Milman, bivši policajac, u razgovoru za Politiko negirao je da radi po listi zadataka "u pravcu Rusije".

On je kazao da ministri u vladi Tiringije, iako su dužni da odgovore na svaki upit u parlamentu, nisu u obavezi da otkriju osetljive ili poverljive informacije koje bi mogle da ugroze nacionalnu bezbednost.

- Nije na meni da ograničim svoja pitanja, već je na ministru da pruži odgovore. Ako u nekom trenutku takav odgovor predstavlja opasnost ili dovede do špijunaže, onda špijunaža nije moja krivica, već ministrova, jer je otkrio informacije koje nije trebalo da otkrije - poručio je Milman.

Mark Henrihman, konzervativni poslanik i predsednik specijalnog komiteta nemačkog Bundestaga koji nadgleda obaveštajne službe te zemlje, rekao je da, iako vlada nije obavezna da otkriva poverljive ili veoma osetljive informacije u odgovorima na poslanička pitanja, ruske obaveštajne službe i dalje mogu da dobiju korisne uvide i iz samog obima i raznovrsnosti upita AfD.

Ogroma većina pitanja stiže od AfD

Analiza nedeljnika Špigl pokazala je da su poslaničke grupe AfD u nemačkim pokrajinskim parlamentima podnele su više od 7.000 pitanja vezanih za bezbednost od početka 2020. godine, više nego bilo koja druga stranka, a njihovi upiti čine skoro trećinu vezanih za bezbednost koji su došli od svih parlamentarnih stranaka zajedno.

U Tiringiji, gde su državne obaveštajne službe označile AfD kao ekstremističku grupu, ta stranka je podnela skoro 70 odsto (1.206 od 1.738) svih pitanja priloženih u ovom sazivu.