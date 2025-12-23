Slušaj vest

Američko Ministarstvo pravde (DoJ) objavilo je novi, do sada najveći paket dokumenata vezanih za Džefrija Epstajna, obima oko 10 GB, koji sadrži više od 11.000 fajlova, uključujući video-zapise i istražne materijale.

Objavljivanje dokumenata sledi zakon Kongresa, ali DoJ ih pušta postepeno, što je izazvalo kritike i među demokratama i među delom republikanaca. Novinari trenutno analiziraju objavljeni materijal, a svi fajlovi treba da budu pušteni do petka, prema naređenju Kongresa.

Prva Trampova reakcija

Predsednik SAD Donald Tramp prvi put je komentarisao Epstajnove dosijee nakon što je u petak objavljen početni paket dokumenata.

On je odbacio intenzivne spekulacije o tome šta se u dokumentima nalazi, a šta ne, ocenivši da se time skreće pažnja sa postignuća njegove stranke.

Tramp u odbrani Klintona

Dok se Tramp u do sada objavljenim paketima pominje tek sporadično, bivši predsednik SAD Bil Klinton pojavljuje se istaknutije na nekim objavljenim fotografijama.

Upitan za komentar, Tramp je rekao:

"Volim Bila Klintona. Ne volim da vidim da se objavljuju njegove fotografije. Ima i mojih fotografija. Svi su bili prijateljski raspoloženi prema tom čoveku (Epstajnu). Verovatno će biti objavljene fotografije i drugih ljudi koji su Džefrija Epstajna slučajno upoznali pre mnogo godina, uglednih bankara, advokata i drugih. Ali ako ste na fotografiji s njim jer ste bili na nekoj zabavi, time se nekome uništava ugled", rekao je Tramp.

Predsednik SAD dosledno poriče bilo kakvu povezanost sa nezakonitim radnjama u slučaju Epstajn.