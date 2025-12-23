"VOLIM KLINTONA! NE VOLIM DA SE OBJAVLJUJU NJEGOVE FOTOGRAFIJE!": Prva Trampova reakcija nakon što je pušten najveći paket Epstajnovih fajlova
Američko Ministarstvo pravde (DoJ) objavilo je novi, do sada najveći paket dokumenata vezanih za Džefrija Epstajna, obima oko 10 GB, koji sadrži više od 11.000 fajlova, uključujući video-zapise i istražne materijale.
Objavljivanje dokumenata sledi zakon Kongresa, ali DoJ ih pušta postepeno, što je izazvalo kritike i među demokratama i među delom republikanaca. Novinari trenutno analiziraju objavljeni materijal, a svi fajlovi treba da budu pušteni do petka, prema naređenju Kongresa.
Prva Trampova reakcija
Predsednik SAD Donald Tramp prvi put je komentarisao Epstajnove dosijee nakon što je u petak objavljen početni paket dokumenata.
On je odbacio intenzivne spekulacije o tome šta se u dokumentima nalazi, a šta ne, ocenivši da se time skreće pažnja sa postignuća njegove stranke.
Tramp u odbrani Klintona
Dok se Tramp u do sada objavljenim paketima pominje tek sporadično, bivši predsednik SAD Bil Klinton pojavljuje se istaknutije na nekim objavljenim fotografijama.
Upitan za komentar, Tramp je rekao:
"Volim Bila Klintona. Ne volim da vidim da se objavljuju njegove fotografije. Ima i mojih fotografija. Svi su bili prijateljski raspoloženi prema tom čoveku (Epstajnu). Verovatno će biti objavljene fotografije i drugih ljudi koji su Džefrija Epstajna slučajno upoznali pre mnogo godina, uglednih bankara, advokata i drugih. Ali ako ste na fotografiji s njim jer ste bili na nekoj zabavi, time se nekome uništava ugled", rekao je Tramp.
Predsednik SAD dosledno poriče bilo kakvu povezanost sa nezakonitim radnjama u slučaju Epstajn.
Ranije je izjavio da je godinama bio Džefrijev prijatelj, ali da su se razišli oko 2004. godine, znatno pre nego što je Epstajn prvi put uhapšen.
(Kurir.rs/Index)