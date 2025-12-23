Slušaj vest

Američko Ministarstvo pravde (DoJ) objavilo je novi, do sada najveći paket dokumenata vezanih za Džefrija Epstajna, obima oko 10 GB, koji sadrži više od 11.000 fajlova, uključujući video-zapise i istražne materijale.

Objavljivanje dokumenata sledi zakon Kongresa, ali DoJ ih pušta postepeno, što je izazvalo kritike i među demokratama i među delom republikanaca. Novinari trenutno analiziraju objavljeni materijal, a svi fajlovi treba da budu pušteni do petka, prema naređenju Kongresa.

Prva Trampova reakcija

Predsednik SAD Donald Tramp prvi put je komentarisao Epstajnove dosijee nakon što je u petak objavljen početni paket dokumenata.

Džefri Epstin
Foto: Američko Ministarstvo pravde

On je odbacio intenzivne spekulacije o tome šta se u dokumentima nalazi, a šta ne, ocenivši da se time skreće pažnja sa postignuća njegove stranke.

Tramp u odbrani Klintona

Dok se Tramp u do sada objavljenim paketima pominje tek sporadično, bivši predsednik SAD Bil Klinton pojavljuje se istaknutije na nekim objavljenim fotografijama.

Epstajnovi dokumenti Foto: Ministarstvo pravde SAD

Upitan za komentar, Tramp je rekao:

"Volim Bila Klintona. Ne volim da vidim da se objavljuju njegove fotografije. Ima i mojih fotografija. Svi su bili prijateljski raspoloženi prema tom čoveku (Epstajnu). Verovatno će biti objavljene fotografije i drugih ljudi koji su Džefrija Epstajna slučajno upoznali pre mnogo godina, uglednih bankara, advokata i drugih. Ali ako ste na fotografiji s njim jer ste bili na nekoj zabavi, time se nekome uništava ugled", rekao je Tramp.

Britanski demonstranti protiv američkog predsednika Donalda Trampa projektivali na zidine zamka Vindzor fotografije njega, Džefrija Epstajna i Melanije Tramp Foto: Twitter

Predsednik SAD dosledno poriče bilo kakvu povezanost sa nezakonitim radnjama u slučaju Epstajn.

Ranije je izjavio da je godinama bio Džefrijev prijatelj, ali da su se razišli oko 2004. godine, znatno pre nego što je Epstajn prvi put uhapšen.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustitePlanetaSVE JE MOGLO DA SE ZAUSTAVI JOŠ 1996. GODINE, FBI NIJE REAGOVAO: Slikarka prijavila Epstajna da je ukrao slike golih sestara kada su imale 12 i 16 godina!
Eni Farmer
PlanetaGDE SU SLIKE GOLIH ŽENA!? POKUŠAJ ZATAŠKAVANJA VELIKOG SKANDALA U AMERICI: Nestalo najmanje 16 dokumenata, među njima i fotografija Trampa, Melanije i Epstajna!
Donald Tramp i Melanija Tramp
PlanetaEPSTAJNOVE ŽRTVE FRUSTRIRANE POSLE OBJAVLJIVANJA DOKUMENATA: Zahtevaju da svi dokazi budu obelodanjeni i da se ne štite moćni ljudi (FOTO)
Džefri Epštajn Bil Klinton
PlanetaKO JE EPSTAJNOVA "JUGOSLOVENSKA ROBINJA": Nadu (14) KUPIO od porodice, bila je jedna od najbližih "saradnica"! "TRAMP NIKADA NIJE DOBIO..." (FOTO)
Džefri Epštajn