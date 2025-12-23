Slušaj vest

Rođak ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je ujedno i njegov prijatelj sa fakulteta i suprug Putinove rođake, povređen je u nesreći hoverkrafta u kojoj je poginuo uticajni kriminalni bos. Čudesno je preživeo nesreću, prenosi britanski list San.



Suprug Putinove rođake, Viktor Hmarin, uspeo je da ispliva kroz ledenu vodu do obale.

Dramatični snimci pokazuju kako se plovilo kliže, udara u led i prevrće. Na snimku nije jasno zašto je hoverkraft iznenada izgubio kontrolu i prevrnuo se nakon prolaska ispod mosta.

76-godišnji Hmarin pretrpeo je posledice izlaganja hladnoći nakon nesreće koja se dogodila 21. decembra.

Neobična fotografija prikazuje gotovo nagog Putina kako pozira sa Hmarinom dok su zajedno studirali.

Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Viktor Averin, 68-godišnji zamenik poznate kriminalne grupe Solncevskaja, poginuo je u nesreći.

Na hoverkraftu je bilo još četvoro ljudi kada se prevrnuo blizu jaht kluba u okolini Moskve. Jedna od putnica bila je 18-godišnja manekenka sa OnlyFans-a, koja je preživela tako što je prešla preko tankog leda.

Nastradali Viktor Averin Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Kriminalni bos Averin bio je jedina žrtva nesreće, a izveštaji kažu da su ronioci poslati da izvade njegovo telo.

U jednom opisu nesreće se kaže:

"Došlo je do bočnog proklizavanja dok se plovilo kretalo po ledu. Led se slomio, ponton ga je udario i plovilo se prevrnulo. Svi putnici su završili u vodi."

Hmarin, rođak Putina koji je preživeo nesreću, oženio je rođaku ruskog lidera, Ljubov Kruglovu, još 1976. godine.