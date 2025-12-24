Slušaj vest

Dok američki predsednik Donald Tramp sprovodi sveobuhvatnu promenu spoljne politike, veliki deo najbližih saveznika SAD, prema novim anketama, smatra da ta zemlja stvara više problema nego što ih rešava.

Novo istraživanje portala Politiko pokazlo je da većina Nemaca i Francuza, kao i ubedljiva većina Kanađana, misli da su SAD negativna sila na globalnom nivou. U Velikoj Britaniji to misli više od trećine ispitanika.

Rezultati istraživanja pokazuju kako Trampovo preoblikovanje američke spoljne politike, uključujući kroz ekspanzivnu trgovinsku agendu, oštru retoriku prema dugogodišnjim saveznicima i preorijentaciju na vojnom planu, doživljavaju neki od najbližih saveznika Vašingtona.

U istraživanju učestvovalo više od 10.000 anketiranih

Istraživanje je obavljeno u prvoj nedelji decembra i obuhvatilo je više od 10.000 ispitanika u Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, SAD i Kanadi. Na pitanje da li SAD podržavaju svoje saveznike u svetu ili ih izazivaju, većina Kanađana je rekla da ih izazivaju, kao i po gotovo polovina ispitanih u Nemačkoj i Francuskoj.

U Britaniji četvoro od desetoro misli da SAD izazivaju a ne da podržavaju svoje saveznike, više od trećine kaže da se na SAD ne može osloniti, gotovo polovina smatra da prave probleme drugim zemljama a 35 odsto kaže da su negativna sila uopšte gledano.

Da SAD podržavaju svoje saveznike smatra 25 odsto Kanađana, 29 odsto Nemaca, 33 odsto Francuza i 40 odsto Britanaca, preneo je Politiko.

Amerikanci pak vide svoju zemlju u boljem svetlu i gotovo polovina ispitanika (49 odsto) kaže da SAD podržavaju svoje saveznike širom sveta. Većina, 52 odsto, kažu da se saveznici mogu osloniti na SAD a 51 odsto misli da je njihova zemlja pozitivna sila globalno.

Međutim, primetne su razlike u stavovima između demokrata i republikanaca. Tako gotovo polovina ispitanih glasača koji su podržali Kamalu Haris na izborima prošle godine vidi SAD kao negativnu silu u svetu prema samo 13 odsto Trampovih glasača.